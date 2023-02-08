Чарльз ІІІ і Володимир Зеленський провели зустріч за чаєм. Це була перша зустріч британського монарха з президентом України.

У середу, 8 лютого, британський монарх вперше прийняв президента України.

Як пише агенція Аssociated Press, король Великобританії Чарльз ІІІ привітав українського лідера Володимира Зеленського широкою посмішкою і теплим рукостисканням перед тим, як вони провели зустріч за чаєм. "Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну", - сказав монарх президентові.

Зеленський у свою чергу подякував королю за підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великобританії. "Для мене честь - бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом", - написав він у Telegram.

Перед прийомом у Букінгемському палаці Зеленський виступив перед парламентом Великобританії. У своїй промові він закликав надати Україні винищувачі, зазначивши, що Чарльз III є кваліфікованим військовим пілотом: "Король - це пілот Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот Військово-повітряних сил - це король". Зеленський подарував британським законодавцям шолом пілота Збройних сил України (ЗСУ), на якому була написана фраза "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".

Нагадаємо, що сьогоднішній візит Зеленського до Лондона - його друга закордонна поїздка від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

30 листопада 2022 року з Чарльзом ІІІ і королевою-консортом Каміллою зустрілася перша леді України Олена Зеленська. Разом із британським королем Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України в Лондоні. Це була вже її друга зустріч з Чарльзом після спілкування під час похорон королеви Великобританії Єлизавети II.

До цього українське президентське подружжя приймали лише герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт у 2020 році.