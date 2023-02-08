Британський монарх вперше прийняв президента України
Аліна Коломієць
2 год. тому
Чарльз ІІІ і Володимир Зеленський провели зустріч за чаєм. Це була перша зустріч британського монарха з президентом України.
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У середу, 8 лютого, британський монарх вперше прийняв президента України.
Як пише агенція Аssociated Press, король Великобританії Чарльз ІІІ привітав українського лідера Володимира Зеленського широкою посмішкою і теплим рукостисканням перед тим, як вони провели зустріч за чаєм. "Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну", - сказав монарх президентові.
Зеленський у свою чергу подякував королю за підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великобританії. "Для мене честь - бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом", - написав він у Telegram.
Перед прийомом у Букінгемському палаці Зеленський виступив перед парламентом Великобританії. У своїй промові він закликав надати Україні винищувачі, зазначивши, що Чарльз III є кваліфікованим військовим пілотом: "Король - це пілот Військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот Військово-повітряних сил - це король". Зеленський подарував британським законодавцям шолом пілота Збройних сил України (ЗСУ), на якому була написана фраза "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".
Нагадаємо, що сьогоднішній візит Зеленського до Лондона - його друга закордонна поїздка від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.