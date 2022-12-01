Зеленська зустрілася з королем Великобританії Чарльзом ІІІ

Перша леді України відвідала з королем Великобританії українських біженців у Лондоні. Вона також виступила перед британським парламентом.

Під час дводенного візиту до Великобританії перша леді України Олена Зеленська зустрілася 30 листопада з королем Чарльзом ІІІ та королевою-консортом Каміллою.

Це була вже її друга зустріч з Чарльзом ІІІ після спілкування під час похорон королеви Великобританії Єлизавети II. До цього українське президентське подружжя приймали лише герцог та герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт у 2020 році.

Разом з королем Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України, розташованому в Українському католицькому соборі в Лондоні. В цьому центрі, який працює з серпня, українці можуть отримати інформацію щодо поселення та довгострокового проживання у Великобританії.

Зеленська виступила в британському парламенті

Напередодні, виступаючи перед членами парламенту Великобританії 29 листопада, Зеленська порівняла бомбардування України Росією з бомбардуваннями Сполученого Королівства нацистами під час Другої світової війни. "Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість" - наголосила вона та закликала Лондон стати лідером глобальних зусиль, спрямованих на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, зокрема - сприяти ухваленню підготовленої Києвом резолюції генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про створення спецтрибуналу.

Перша леді України також продемонструвала британським парламентарям кадри знеструмлених унаслідок російських обстрілів міст і світлини людей, які змушені шукати електрику й тепло, зокрема, фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку, щоб мати змогу увімкнути їй інгалятор.

Окремо вона зупинилася на питаннях катувань і зґвалтувань українців росіянами, зазначивши, що "задокументовані тисячі їхніх злочинів". "Ми знаємо, що наймолодшій дівчинці, яка була зґвалтована російськими окупантами, - чотири роки. Найстаршій жертві - 85 років", - розповіла вона.

У Лондоні організували виставку про воєнні злочини РФ

Тема насильства також була центральною під час прийому в королеви-консорта Камілли 30 листопада, організованого з нагоди Дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Інший захід який відвідала Зеленьска - виставка Russian War Crimes - спрямована на те, щоби привернути увагу Великобританії та світу до російських воєнних злочинів в Україні та сприяти притягненню винних до міжнародної відповідальності.

Також під час візиту до Лондона дружина президента України Володимира Зеленського зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Воллесом, міністром охорони здоров’я Стівеном Барклі. Під час цих зустрічей, серед іншого, йшлося про постачання Україні зброї та розширення програм з підготовки українських військових у Великобританії.

Крім того, Зеленська запустила в Лондоні збір коштів на реконструкцію центральної міської лікарні в деокупованому Ізюмі на Харківщині.