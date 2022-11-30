ЄС пропонує створити спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Єврокомісія пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії РФ проти України. Також у ЄС думають над механізмом залучення російських заморожених активів для відбудови України.

Європейська Комісія пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй для розслідування та судового переслідування злочину агресії РФ проти України. Про це в середу, 30 листопада, повідомила у відеозверненні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"За оцінками, понад 20 тисяч цивільних і понад 100 тисяч українських військових уже були вбиті. Росія має заплатити за свої страшні злочини, включаючи її злочин агресії проти суверенної держави", - сказала вона. Згодом Єврокомісія прибрала ці слова з відео та з новини без пояснення причини.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз підтримує зусилля Міжнародного кримінального суду (МКС), але закликає партнерів також підтримати спеціалізований суд.

Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої у вересні президентом України Володимиром Зеленським "формули миру". В Офісі президента необхідність створення спецсуду мотивують тим, що ні Україна, ні РФ не ратифікували Римський статут МКС, який дає цьому суду право розглядати злочини, скоєні щодо країн, які його ратифікували.

На початку жовтня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти з закликом створити спецтрибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ і зможе видавати міжнародні ордери на арешт. Ініціативу створення спецтрибуналу для доповнення розслідування МКС воєнних злочинів РФ підтримали країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

ЄС думає над планом компенсації РФ збитків Україні

У своєму відеозверненні фон дер Ляєн також додала, що Росія має заплатити фінансово за руйнування в Україні, які вже оцінюються в понад 600 мільярдів євро. "Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни", - сказала вона. Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС має частину з цих коштів: він заблокував 300 мільярдів резервів Російського центрального банку та заморозив 19 мільярдів євро російських олігархів.

Фон дер Ляєн зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами. "Після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - пояснила вона.

Цього тижня Рада Євросоюзу прийняла рішення, що обхід накладених на Росію санкцій прирівнюватиметься до злочинів ЄС.

Читайте також: Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Росію визнали державою-спонсоркою тероризму

Минулого тижня Європейський парламент оголосив Росію державою-спонсоркою тероризму, щоби підготувати ґрунт для притягнення президента РФ Володимира Путіна та російського уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом.

Також депутати Європарламенту закликали Єврокомісію створити міжнародний механізм компенсацій Україні, включно з міжнародним реєстром збитків. Парламентарі наполягають на створенні правової основи, що дозволить конфіскувати російські активи, заморожені ЄС, та використати їх для подолання наслідків агресії РФ проти України, включно з відбудовою України та виплатою компенсацій жертвам російської агресії.

На початку березня в ЄС створили спеціальний підрозділ для посилення співпраці країн-членів щодо виявлення майна російських олігархів.

Читайте також: Єврокомісія запропонувала плани підтримки та відбудови України