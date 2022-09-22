Зеленський запропонував ООН п'ять умов "формули миру"

На генеральній асамблеї ООН Зеленський виключив врегулювання війни з Росією на будь-якій іншій основі, ніж українська "формула миру". Виступаючи онлайн, він назвав п'ять передумов такої формули.

Президент України Володимир Зеленський в ніч на четвер, 22 вересня виступив онлайн на засіданні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. У своїй промові він представив "формулу миру", яка складається з п'яти передумов.

"Я представлю формулу, яка може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку й територіальну цілісність, гарантує безпеку та передбачає рішучість. Є п'ять передумов миру ", - заявив Зеленський.

Санкції, ізоляція, спецтрибунал і компенсація

Першим пунктом, за його словами, є покарання за злочин агресії та порушення кордонів.

"Покарання, яке має діяти, поки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон. Поки агресія не припиниться. І поки не буде повної компенсації за війну", - наголосив Зеленський.

Тому, додав він, проти агресора необхідні блокування торгівлі та відносин, ізоляція в міжнародних організаціях, в тому числі позбавлення права вето, санкції до пропагандистів і позбавлення громадян країни-агресора права їздити за кордон.

Зеленський повідомив, що Україна підготувала та представить всім державам конкретні кроки для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Також Україна звернеться до генасамблеї щодо створення міжнародного компенсаційного механізму.

Військова допомога та гарантії безпеки

Другий пункт, за словами президента України, пов'язаний з захистом життя. "Кожна держава, проти якої спрямована збройна агресія, потребує можливості захищати своїх громадян і звільняти свою територію", - наголосив Зеленський та додав, що саме тому Україна потребує військової та фінансової підтримки. Зокрема, Зеленський попросив про наступальну далекобійну зброю та протиповітряну оборону для України.

Третім пунктом він назвав відновлення безпеки та територіальної цілісності. У випадку з Росією, за його словами, йдеться, про продовольчу, енергетичну та ядерну безпеку. Зокрема, Зеленський наполягає на обмеженні цін на російські енергоресурси, а також на визнанні РФ державою-спонсором тероризму на всіх рівнях у всіх країнах. "Якщо ви не маєте юридичного механізму, ви можете ухвалити політичне рішення - на рівні парламентів", - наголосив він.

Четвертий пункт - гарантії безпеки. "Ми маємо пропозиції модернізації архітектури безпеки для України, а отже, й для Європи та світу, яка не допустить більше жодної агресії проти нас. Ми вже представляємо їх партнерам", - наголоси він. Ідеться про пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів.

П'ятий пункт "формули миру", за словами Зеленського, - це рішучість захищатися і рішучість допомагати. "Це рішучість світу об'єднатися навколо того, хто бореться проти збройної агресії. Рішучість світу поставити на місце одного, який загрожує всім", - сказав він і додав: "Чого немає в нашій формулі? Нейтральності".

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Перемовини між Україною та Росією

Зеленський виключив варіант, що врегулювання з Росією може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська "формула миру." "Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією", - сказав він.

Зеленський розповів, що за час свого перебування на посаді до 24 лютого Україна провела 88 раундів переговорів із Росією, але та не тільки не припинила агресію, яку розпочала в 2014 році, а й перевела її у повномасштабне вторгнення. "Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів. Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та військову мобілізацію вдома. Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз", - заявив він.

За його словами, з Москви лунають сигнали про готовність до переговорів, але в той же час там оголошують мобілізацію та псевдореферендуми на окупованій території України. "То що тоді правда? Мобілізація в Росії - правда. Фейкові референдуми - це теж правда. Росія хоче війни. Це правда. Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство й міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала", - наголосив президент України.

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