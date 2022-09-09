Україна вимагає від РФ понад 300 мільярдів доларів репарацій

Ця сума відповідає балансам Центрального банку РФ у країнах Великої сімки, які були заморожені в рамках санкцій.

Україна хоче отримати від Росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за розв'язану повномасштабну війну. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в п'ятницю, 9 вересня, виданням німецької медіагрупи Funke.

За його словами, на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй Україна домагатиметься ухвалення резолюції, на якій має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків. "Ми хочемо компенсації за всю шкоду, яку Росія завдала Україні своєю загарбницькою війною", - сказав Малюська.

Збитки, яких Україна зазнала від російського вторгнення, оцінюють у вищу суму, але згадані міністром 300 мільярдів доларів відповідають балансам Центрального банку РФ у країнах Великої сімки, які були заморожені в рамках санкцій. Малюська вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних компаній та конфіскованого майна російських олігархів.

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Збитки України від війни і потреби на відбудову

Сьогодні український уряд, Європейська комісія та Світовий банк презентували звіт щодо збитків від війни та потреб України на відновлення. Оцінка наслідків охоплює період з 24 лютого до 1 червня. Згідно з нею, завдана шкода перевищила 97 мільярдів доларів. Найсильніше постраждали житловий і транспортний сектори, а також торгівля та промисловість. Найбільші руйнування - у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Харківській областях.

Потреби на відбудову та відновлення України оцінюються значно вище - у 349 мільярдів доларів. При цьому зазначається, що найближчими місяцями ця цифра зросте, оскільки війна триває.

Напередодні фахівці Київської школи економіки підрахували, що загальна сума прямих збитків інфраструктурі України сягнула 114,5 мільярда доларів. Найбільше постраждали житловий фонд та інфраструктура - 72 відсотки або 82,9 мільярда доларів від загальної суми.