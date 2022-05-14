Бербок визнала труднощі з передачею Україні заморожених активів РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не бачить підстав сподіватися, що заморожені російські активи будуть швидко передані Україні, як того волів би Київ. Відповідну заяву очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН зробила у суботу, 14 травня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в замковому маєтку на курорті Вайсенгаус на Балтійському морі.

"Доступ до заморожених активів юридично (...) не такий простий", - цитує політикиню інформагенція dpa.

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Вона визнала наявність вагомих причин, щоб передати заморожені активи РФ Україні. Утім, вказала на те, що як санкції, так і такий крок мають бути узгоджені з нормами юридичної системи Німеччини, а також не викликати потенційних заперечень з боку Європейського Суду.

Київ казав про сотні мільярдів доларів США

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба звертався з проханням до глав МЗС Великої сімки ухвалити відповідні закони, котрі уможливили б передачу заморожених російських активів, щоб покрити ними завдану шкоду внаслідок війни. "Йдеться про сотні мільярдів доларів США в Європі", - сказав Кулеба. Росія має заплатити за війну політично, економічно, але також і фінансово, додав очільник МЗС України.

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Тим часом у Європі дедалі гучніше лунають застереження, що вказують як на політичні ризики такого кроку, так і пов'язані з цим юридичні труднощі. Наприклад, існує побоювання, що у відповідь на можливу експропріацію такі країни, як Росія і Китай, створять альтернативну міжнародну фінансову систему.