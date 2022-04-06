Великобританія заморожує російські активи на 350 мільярдів доларів

Влада Великобританії заморожує російські активи на суму 350 мільярдів доларів (321 мільярд євро) у зв'язку з війною РФ проти України. Офіційна заява буде зроблена до кінця тижня, повідомила в середу, 6 квітня, голова британського МЗС Ліз Трасс під час візиту до Польщі.

За її словами, режиму в Москві більше недоступні "понад 60 відсотків валютних резервів у розмірі 604 мільярди доларів". Трасс наголосила, що "скоординовані санкції відкидають російську економіку у радянську еру". "Але ми можемо і маємо зробити більше", - заявила вона, закликавши заборонити російським кораблям заходити в західні порти та "погодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти, вугілля та газу".

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Крім того, глава МЗС Великобританії закликала партнерів по НАТО і Великій сімці запровадити обмеження щодо галузей промисловості, які поповнюють військову скарбницю президента РФ Володимира Путіна. У цьому контексті Трасс вона згадала золотовидобуток.

Євросоюз готується запровадити санкції проти російської енергетичної галузі

Тим часом ЄС вперше може запровадити санкції щодо російського енергетичного сектора. Єврокомісія напередодні запропонувала заборонити імпорт вугілля з Росії на суму чотири мільярди євро на рік, а також ввезення деревини, цементу та алкогольних напоїв.

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6 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявила про заплановане розширення санкцій і ще більше обмеження політичних та економічних можливостей Кремля. "І це не останні наші санкції", - наголосила вона, вказавши на військові злочини російських військових в Київській області.

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