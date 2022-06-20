У ФРН вперше конфіскували майно підсанкційного росіянина

Прокуратура Мюнхена і німецьке Федеральне відомство у кримінальних справах конфіскували нерухомість, яка належить депутату Державної думи РФ, який перебуває під санкціями ЄС, і його дружині. Три квартири у Мюнхені, а також банківський рахунок, на який надходила орендна плата на суму близько 3500 євро на місяць, було вилучено 14 червня, повідомила у понеділок, 20 червня, прокуратура.

Як зазначається у заяві, на початку травня міністерство юстиції Баварії отримало листа від мінфіну цієї ж федеральної землі з проханням про проведення перевірки даної нерухомості з урахуванням санкцій Євросоюзу проти Росії, яка розв'язала війну в Україні. До розслідування було залучено прокуратуру, поліцію та фінансове відомство Мюнхена, а також Федеральне відомство у кримінальних справах. У результаті було ухвалено рішення про конфіскацію майна. Орендарям, які проживають у квартирах, дозволено в них залишатися, але орендну плату їм тепер слід платити на рахунок адміністративного суду в Мюнхені, повідомила прокуратура.

Квартири належали депутату Держдуми РФ та його дружині

Дві з трьох вилучених квартир належали депутату Держдуми Л. та його дружині К., яка офіційно проживає в Мюнхені, вказало відомство. Депутат перебуває під санкціями ЄС з 23 лютого, оскільки проголосував за звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Власницею третьої квартири є лише К., вона отримувала прибуток від оренди нерухомості. Як дружина фігуранта чорного списку ЄС вона є особою, з ним пов'язаною, і таким чином сама підлягає санкціям, повідомила прокуратура, пославшись на директиву ЄС від 2014 року.

За даними відомства, після внесення Л. в чорний список подружжя, порушуючи санкції, продовжувало отримувати доходи від здачі квартир в оренду. Відповідно до цього вони підозрюються у порушенні закону про зовнішню торгівлю у двох (Л.) та у трьох (К.) випадках, зазначило відомство.

"За наявними даними, це перший випадок у Німеччині, коли через санкції було заморожено не тільки активи, а й конфісковано нерухомість", - заявила головна прокурорка Анне Ляйдінґ (Anne Leiding).

Читайте також: Які санкції Євросоюз погодив за визнання Росією "ЛДНР"

Розслідування триватиме, зазначила прокуратура. За даними Süddeutsche Zeitung, йдеться про депутата Держдуми від Компартії РФ. Його прізвище не називається.