Визнання "ЛДНР": у ЄС назвали акти міжнародного права, які порушила РФ

Євросоюз рішуче засудив рішення президента Росії Володимира Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей і надіслати туди свої війська. Про це йдеться у заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, зробленій від імені усього ЄС. Її пресслужба Ради ЄС опублікувала у вівторок, 22 лютого.

"Цей незаконний акт далі підриває суверенітет і незалежність України, а також є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних угод, включно зі Статутом ООН, Гельсінським заключним актом, Паризькою хартією та Будапештським меморандумом", - зазначається в заяві.

Боррель додав, що Росія, як підписант мінських угод, несе "чітку та пряму відповідальність" працювати над знаходженням мирного врегулювання конфлікту. Своїм рішенням визнати ОРДЛО як "незалежні держави", Росія "чітко порушила Мінські угоди, котрі передбачають повне повернення цих районів під контроль уряду України", додається у заяві ЄС.

Таким чином, наголосив Боррель, Росія порушила свої зобов'язання у "нормандському форматі" та у Тристоронній контактній групі. "Це також порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2202, які вимагає повної імплементації мінських угод", - говориться у заяві. Боррель закликав Росію, "як сторону конфлікту", відмовитися від визнання сепаратистських утворень.

"Ми застерігаємо Росію від використання підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як приводу до вжиття подальших військових кроків проти України. ЄС готовий швидко запровадити більш масштабні політичні і економічні санкції", - застерегли в Євросоюзі.

Сьогодні у Парижі відбудеться екстрене засідання Ради ЄС із закордонних справ. Очікується, що на ньому міністри закордонних справ країн об'єднання ухвалять політичне рішення про перший пакет санкцій за визнання "ЛДНР".

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