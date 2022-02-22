Коментар: Ми побачимо ще не один сезон "донбаської рапсодії" Путіна

Росія визнала незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". Відповідний указ, разом із договорами про дружбу та допомогу, підписав 21 лютого президент РФ Володимир Путін. Для цього росіянам показали масштабну театральну постановку на три дії. Це було неприродно та досить страшно.

Пов'язати на "гоп-стопі"

Принцип мафії - пов'язати колективною виною членів банди. Брутальніше - на "мокрусі", але можна і просто на "гоп-стопі", тобто пограбуванні. Блатний жаргон зараз є практично офіційною мовою МЗС Росії, але проситься і для змалювання російської внутрішньої політики.

Зважаючи на це, і треба дивитися запис засідання Ради безпеки Росії у розширеному складі. Володимир Путін зібрав усіх в одному залі та зажадав публічно підтримати злочинне, з точки зору міжнародного права, рішення: визнання самопроголошених "Донецької (ДНР) та Луганської (ЛНР) народних республік".

Іван Преображенський

Захід проходив без запалу. Путін, здавалося, іноді нудьгував. Ще б пак, як режисер він чудово знав сценарій. Включався в рідкісні моменти, коли його щось відверто дратувало. Наприклад, натяк на продовження переговорів із Заходом з боку голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Наришкіна, які Путін готовий проводити лише за визнання його позиції.

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Президент відшпетив колишнього колегу з КДБ як хлопчиська. Наришкін від страху був близький, здається, до заїкання. Знервований директор СЗР запропонував прийняти "ЛНР" і "ДНР" до складу Росії, явно забігши вперед. А втім, головне - ми побачили ставлення президента до глави розвідки. Та й не лише до нього.

Жодної довіри, зневага і навіть злість - ось ставлення Путіна до вищого керівництва держави. Підлеглі ним нажахані й готові виконати будь-яку вимогу. Путін як злий господар лялькового театру, який жорстко карає своїх маріонеток за помилки. Ми раптово побачили нутро російської політики, куліси цього театру - і це страшно.

Короткий зміст наступних серій

Російські війська вже офіційно в "ЛДНР", звідки насправді не йшли з 2014 року. І всі тривожаться, що буде далі. Аматорською постановкою Путіна варіанти вже передбачені - нібито випадкових промовок на засіданні Ради безпеки було безліч.

По-перше, Росія чекає на санкції. Прем'єр Михайло Мішустін повідомив, що уряд багато місяців готував країну до тиску, який виникне за визнанням "ЛДНР". По-друге, можлива нова війна. Глава МВС Володимир Колокольцев запропонував визнати республіки у межах двох українських областей. Від них "ЛДНР" контролюють зараз лише близько 30 відсотків - тож, зважаючи на все, решту доведеться захоплювати.

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Станеться це чи залишиться серед потенційних загроз - сценарист Путін зрозуміти не дає. Хоча друга його постановка - майже годинна лекція про невизнання нинішньої української держави та нації - дозволяє припускати найгірші для світу сценарії. До речі, люди, які знають Путіна давно, кажуть, що сценарист в історії з визнанням "ЛДНР" - це не метафора. Президент Росії у критичні моменти стає сам собі політтехнологом та режисером. Цим, можливо, і пояснюється дуже низький рівень цього серіалу.

А втім, може бути і так, що в Кремлі працювали абияк через те, що навіть там очевидно, що жодних окремих "народів ЛНР і ДНР" просто не існує, держави - маріонеткові режими, а все це - територія України. Тож визнавати, з правової точки зору, немає чого.

В очікуванні другого сезону

Останньою серією першого сезону "донбаської рапсодії" Путіна стає засідання Держдуми та Ради Федерації. Вони затверджують всі рішення президента, надають їм легітимності, а заразом дають зрозуміти армії - як у 2014 році не буде.

Все відкрито - жодних гібридності та "іхтамнетів". Солдати і офіцери, а у разі їх загибелі - їхні вдови і діти, отримають усі належні пільги: житло, землю, пенсії, знижки на комуналку. А якщо треба буде, то й похорон за рахунок держави.

На останній серії першого сезону путінського Netflix для бідних все, вочевидь, не закінчиться. Буде й другий сезон. За мирного сценарію, його робоча назва "Нові санкції та облаштування "ЛДНР", на що вже нібито заплановано 1,5 трильйона рублів. За поганого - просто "Війна". І трейлер другого сезону Кремль випустить вже найближчим часом.

Іван Преображенський, кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи, оглядач

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