ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз у п'ятницю, 3 червня, остаточно затвердив шостий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти до ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше рупорів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", - прокоментував рішення верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Ембарго на нафту з РФ

Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: постачання нафти в ЄС із РФ танкерами будуть повністю припинені. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів. Для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря, зробили виняток. Ці країни зможуть продовжувати імпорт із Росії нафтопроводом "Дружба".

Як раніше заявила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), до кінця 2022 року в результаті нових санкцій імпорт російської нафти в ЄС скоротиться на 90 відсотків. За даними аналітичного центру Bruegel, країни Євросоюзу до недавнього часу витрачали 450 мільйонів євро щодня на нафту і 400 мільйонів євро на газ з Росії.

Читайте також: Що буде, якщо ЄС запровадить ембарго на російську нафту?

Інші санкції шостого пакету

Крім нафти, в шостому пакеті під санкції потрапили російський "Сбербанк", Кредитний банк Москви, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції, які будуть відключені від платіжної системи Swift.

Санкції також накладаються на три російські державні ЗМІ: ЄС призупиняє мовлення телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" і "ТВ Центр-Международный".

Крім того, санкції накладаються на додаткових фізичних і юридичних осіб: винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів і членів сімей олігархів, кремлівських чиновників, а також оборонних компаній. Санкції набудуть чинності після публікації в офіційному віснику ЄС, де й оприлюднять перелік імен осіб, які під них підпали.

Напередодні агентство dpa з посиланням на джерела в Єврокомісії повідомило, що, схвалюючи 2 червня шостий пакет санкцій, постійні представники країн ЄС виключили з нього главу Російської православної церкви патріарха Кирила на прохання Угорщини, яка раніше виступала проти нафтового ембарго. Прем'єр-міністр Віктор Орбан обґрунтував свою вимогу "свободою релігії релігійних груп в Угорщині", яка для нього є "священною і недоторканною". Патріарх Кирило, який підтримує тісні контакти з президентом РФ Володимиром Путіним, неодноразово висловлювався у своїх проповідях на підтримку війни Росії проти України.