Голова РПЦ Кирило сказав, що розуміє дії УПЦ МП

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило запевнив, що він розуміє дії нинішнього керівництва Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка проголосила себе повністю незалежною від російської церкви. Відповідну заяву він зробив у неділю, 29 травня, у храмі Христа Спасителя в Москві.

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"Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій та єпископат має максимально мудро сьогодні діяти, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу", - сказав патріарх, якого цитує інформагенція "Інтерфакс".

Тим часом Кирило запевнив, що, ставлячись з розумінням до дій українського єпископату, він водночас молиться за те, "щоб жодні тимчасові зовнішні середостіння ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу".

Як повідомлялося, 27 травня архієрейський Собор УПЦ МП засудив війну РФ проти України, висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо російського вторгнення в Україну та ухвалив зміни до статуту, що, як було оголошено, роблять УПЦ "повністю самостійною". Втім, про офіційну автокефалію не йдеться. Жодних деталей про вказані зміни УПЦ МП не оприлюднила.

Також в УПЦ Московського патріархату закликали сторони до продовження переговорів та пошуку "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

В оприлюдненій постанові учасники Собору висловили сподівання щодо налагодження діалогу із Православною церквою України (ПЦУ). Водночас у повідомленні повторюється теза про розкол в українському православ'ї, яким в УПЦ МП називають надання автокефалії ПЦУ. А також висловлюється думка про те, що утворення "Православної Церкви України" нібито поглибили "непорозуміння та привели до фізичного протистояння" в Україні.