Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №7204 "Про заборону Московського патріархату на території України". Документу вівторок, 29 березня, було оприлюднено на сайті парламенту.

Проєктом закону пропонується заборонити діяльність Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату як філіалу Російської православної церкви (РПЦ).

Також законопроєктом передбачено, що вся церковна власність найвищих органів церковної влади РПЦ в Україні та релігійних організацій, які її є частиною, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону інвентаризується і націоналізується. Порядок буде визначено урядом України.

"До війни ця організація масштабно просувала ідеї "рускава міра", "братства" з Росією, роздмухувала внутрішні протиріччя в українському суспільстві на релігійному ґрунті", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документу зазначають, що з 2014 року "регулярно фіксуються випадки допомоги окупантам та російським агентам, переховування їх в церковних будівлях та монастирях". Церква Московського патріархату також виступає джерелом російської пропаганди в Україні, вважають нардепи.

Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом, зазначено у пояснювальній записці.

Наступне пленарне засідання у Верховній Раді заплановане на 5 квітня.