Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ

Створення патріаршого екзархату російської православної церкви (РПЦ) у Африці є помстою Олександрійському патріарху за визнання автокефалії Православної церкви України. Про це у інтерв'ю українській редакції DW повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

"Зараз ми бачимо певне вторгнення російської церкви на канонічну територію Олександрійського патріархату, який визнав автокефалію ПЦУ. І це є певною помстою РПЦ Олександрійському патріарху", - сказав Епіфаній.

"Ми бачимо, що патріарх Кирило уподібнюється Путіну. Як Путін діє, по таких же лекалах і Кирило діє зараз з боку РПЦ, якщо вони не можуть вплинути, то вони намагаються ділити. Вони намагаються за певні ресурси купляти певних кліриків, тому що розділення всередині Олександрійського патріархату як такого немає", - сказав він.

Водночас, за його словами, такі дії РПЦ мали би вплинути на визнання іншими помісними церквами ПЦУ. "Таке беззаконня не може бути підтримане іншими церквами. Бо це є порушення канонів, це порушення канонічного порядку буття церкви, яке вже існує більше півтора тисячі років", - сказав Епіфаній.

Зазначимо, після отримання томосу про автокефалію у 2019 році, ПЦУ визнали чотири помісні православні церкви світу із 14 - Константинопольська, Олександрійська, Кіпрська та Елладська. Не визнали Російська та Сербська, решта досі не визначилася із рішенням.

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Російський екзархат у Африці

29 грудня 2021 року РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки. До нього прийняли більше сотні кліриків з восьми країн Африки. Формально весь африканський континент перебуває під юрисдикцією Олександрійського патріархату. Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II засудив рішення Російської православної церкви (РПЦ) створити власну структуру у Африці.

При цьому у РПЦ заявляють, що нібито змушені були вчинити цей крок через "наполегливі прохання африканського духовенства". "Після того, як Александрійський патріарх показав, що він не збирається змінювати свою позицію щодо України, то що нам залишалося робити", - коментував раніше російським ЗМІ цю ситуацію голова синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон.

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