ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років

Предстоятель Православної церкви України прогнозує проведення церковної календарної реформи через десять років. Про це він заявив в інтерв'ю DW, оприлюдненому в четвер, 6 січня. Водночас він наголосив на тому, що усі православні святкують Різдво 25 грудня, лише за різними календарями.
"Усі святкують 25 грудня. Ми святкуємо також за традиційним юліанським календарем 25 грудня. І неправильно говорити про перенесення святкування з 7 на 25. Тобто ми можемо тільки об'єднати цю дату за різними календарями", - сказав предстоятель. Зазначимо, що наразі українські православні послуговуються юліанським календарем, який не співпадає зі світським - григоріанським.
"Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати (Різдво. - Ред.) 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення", - зазначив Епіфаній.
Він додав, що це буде можливим у разі проведення просвітницької роботи, і коли більшість вірян буде готова, то "церква ухвалить таке рішення".
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Предстоятель також пояснив, що у такому разі зміняться й дати всіх інших святкувань. Так, День Святого Миколая українці святкуватимуть не 19-го, а 6-го грудня, а Покрову не 14-го, а 1-го жовтня.
Станом на кінець грудня 2021 року, 58 відсотків українців висловлювалися проти перенесення святкування Різдва на 25 грудня, відповідно до опитування групи "Рейтинг". Лише чотири відсотки респондентів заявили, що святкують Різдво за західним обрядом. Також як наголошували соціологи, протягом останніх десяти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва - збільшується.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свято наближається...
Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Свічки запалюють щонеділі
Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Засновники звичаю
Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Поширення звичаю
На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Боннський університет як "різдвяний вінок"
На надвеликий "різдвяний вінок" цього року вирішили перетворити історичну будівлю Палацу курфюрстів, в якій розташовано головний корпус університету в Бонні. Чотири вежі будівлі (на фото - одна з веж) наче "свічки" спалахуватимуть по черзі червоними вогнями. Освітлюватимуть їх потужними світлодіодними прожекторами. Обіцяють, що для цієї акції використовуватимуть стовідсотково "зелений" струм.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Схожі звичаї в інших країнах
Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.
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Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок
Незвичні різдвяні гірлянди
Коронавірусна пандемія наклала свій відбиток і на нинішнє Різдво. Ось такими саморобними гірляндами з порожніх пляшок від вакцини BioNTech/Pfizer прикрасили один з центрів вакцинації в північнонімецькому місті Любек.
Автор: Ян Вальтер, Аніта Грабська