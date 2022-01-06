ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років

Предстоятель Православної церкви України прогнозує проведення церковної календарної реформи через десять років. Про це він заявив в інтерв'ю DW, оприлюдненому в четвер, 6 січня. Водночас він наголосив на тому, що усі православні святкують Різдво 25 грудня, лише за різними календарями.

"Усі святкують 25 грудня. Ми святкуємо також за традиційним юліанським календарем 25 грудня. І неправильно говорити про перенесення святкування з 7 на 25. Тобто ми можемо тільки об'єднати цю дату за різними календарями", - сказав предстоятель. Зазначимо, що наразі українські православні послуговуються юліанським календарем, який не співпадає зі світським - григоріанським.

"Якщо з часом наше суспільство буде готове до цього, то церква перейде на новоюліанський календар, і будемо святкувати (Різдво. - Ред.) 25 грудня, а не 7 січня. Ми не проти цього, але ми як церква не можемо допустити чергового розділення", - зазначив Епіфаній.

Він додав, що це буде можливим у разі проведення просвітницької роботи, і коли більшість вірян буде готова, то "церква ухвалить таке рішення".

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Предстоятель також пояснив, що у такому разі зміняться й дати всіх інших святкувань. Так, День Святого Миколая українці святкуватимуть не 19-го, а 6-го грудня, а Покрову не 14-го, а 1-го жовтня.

Станом на кінець грудня 2021 року, 58 відсотків українців висловлювалися проти перенесення святкування Різдва на 25 грудня, відповідно до опитування групи "Рейтинг". Лише чотири відсотки респондентів заявили, що святкують Різдво за західним обрядом. Також як наголошували соціологи, протягом останніх десяти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва - збільшується.

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