 Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці

РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки на тлі конфлікту з патріархом Олександрійським. У 2019 році він визнав автокефалію Православної церкви України.

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II засудив рішення Російської православної церкви (РПЦ) створити власну структуру у Африці. Синод Олександрійського патріархату на наступному засіданні обговорить, як реагувати на заяву РПЦ про створення Патріаршого екзархату Африки, ідеться у офіційній заяві, оприлюдненій у неділю, 2 січня.

Формально весь африканський континент знаходиться під юрисдикцією Олександрійського патріархату. Коментуючи рішення Москви, патріарх Феодор II сказав: "Нехай пробачить їх Бог".

В РПЦ закидають Феодору II "ухилення в розкол" за визнання ПЦУ 

РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки 29 грудня. В журналах Синоду зазначається, що це рішення було ухвалене внаслідок "ухилення в розкол" патріарха Олександрійського Феодора II. У 2019 році він визнав автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Після цього, як стверджують в РПЦ, частина духовенства Олександрійського патріархату, нібито заявивши про свою незгоду з позицією предстоятеля, звернулась до патріарха Московського Кирила з проханнями прийняти їх під юрисдикцію Російської православної церкви.

Читайте також: РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ 

29 грудня 2021 року до РПЦ були прийняті більше сотні кліриків Олександрійського патріархату з восьми країн Африки.

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Нова українська церква: головні ризики та небезпеки (07.02.2019)

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    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

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    Як в Україні створювалася помісна православна церква

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  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

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  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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