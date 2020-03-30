Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II засудив рішення Російської православної церкви (РПЦ) створити власну структуру у Африці. Синод Олександрійського патріархату на наступному засіданні обговорить, як реагувати на заяву РПЦ про створення Патріаршого екзархату Африки, ідеться у офіційній заяві, оприлюдненій у неділю, 2 січня.

Формально весь африканський континент знаходиться під юрисдикцією Олександрійського патріархату. Коментуючи рішення Москви, патріарх Феодор II сказав: "Нехай пробачить їх Бог".

В РПЦ закидають Феодору II "ухилення в розкол" за визнання ПЦУ

РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки 29 грудня. В журналах Синоду зазначається, що це рішення було ухвалене внаслідок "ухилення в розкол" патріарха Олександрійського Феодора II. У 2019 році він визнав автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Після цього, як стверджують в РПЦ, частина духовенства Олександрійського патріархату, нібито заявивши про свою незгоду з позицією предстоятеля, звернулась до патріарха Московського Кирила з проханнями прийняти їх під юрисдикцію Російської православної церкви.

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29 грудня 2021 року до РПЦ були прийняті більше сотні кліриків Олександрійського патріархату з восьми країн Африки.

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