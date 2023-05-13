"Культ голоду" в Кенії: щонайменше 200 жертв

Люди голодували, щоб "бути ближче до Ісуса". Понад 200 осіб загинули, ще 610 вважаються зниклими безвісти.

У кенійському лісі Шакахола поблизу міста Малінді у суботу, 13 травня, виявили 22 тіла жертв "культу голоду". Таким чином кількість жертв перевищила 200, повідомляє Der Spiegel.

За даними кенійських ЗМІ, ексгумація численних масових поховань у лісі не буде відновлена ​​до вівторка через нестачу засобів. Однак в неділю мають продовжитися пошуки тих, хто міг вижити. За даними кенійської влади, кількість членів секти, родичі яких повідомили про зникнення безвісти, нині становить 610.

У справі затримали загалом 26 підозрюваних, включаючи лідера секти. Зараз він перебуває під вартою.

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Померти від голоду, щоб бути ближче до Ісуса

"Культ голоду" стоврив самозваний пастор і колишній водій таксі, який у 2003 році заснував свою церкву Good News International Church. Останнім часом він жив ізольовано в лісовій зоні зі своїми послідовниками, яких просив померти голодною смертю, щоб бути ближче до Ісуса. Приблизно чотири тижні тому поліція виявила в лісовій зоні людей з недоїданням у ​​критичному стані. Згодом там почали виявляти масові поховання.