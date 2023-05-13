  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Ексгумовані тіла послідовників "культу голоду"
Ексгумовані тіла послідовників "культу голоду"Фото: Monicah Mwangi/REUTERS
РелігіяКенія

"Культ голоду" в Кенії: щонайменше 200 жертв

Олександр Куницький
2 год. тому

Люди голодували, щоб "бути ближче до Ісуса". Понад 200 осіб загинули, ще 610 вважаються зниклими безвісти.

https://p.dw.com/p/4RJOb

У кенійському лісі Шакахола поблизу міста Малінді у суботу, 13 травня, виявили 22 тіла жертв "культу голоду". Таким чином кількість жертв перевищила 200, повідомляє Der Spiegel.

За даними кенійських ЗМІ, ексгумація численних масових поховань у лісі не буде відновлена ​​до вівторка через нестачу засобів. Однак в неділю мають продовжитися пошуки тих, хто міг вижити. За даними кенійської влади, кількість членів секти, родичі яких повідомили про зникнення безвісти, нині становить 610.

У справі затримали загалом 26 підозрюваних, включаючи лідера секти. Зараз він перебуває під вартою.

Читайте також: Президент Кенії: Китай міг би зробити більше для миру в Україні

Померти від голоду, щоб бути ближче до Ісуса

"Культ голоду" стоврив самозваний пастор і колишній водій таксі, який у 2003 році заснував свою церкву Good News International Church. Останнім часом він жив ізольовано в лісовій зоні зі своїми послідовниками, яких просив померти голодною смертю, щоб бути ближче до Ісуса. Приблизно чотири тижні тому поліція виявила в лісовій зоні людей з недоїданням у ​​критичному стані. Згодом там почали виявляти масові поховання.

Як Церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський у Римі 13 травня 2023 року

Зеленський: Україні не потрібні посередники

Політика16 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022

У Німеччині очікують Зеленського

У Німеччині очікують Зеленського

Політика16 год. тому
external

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео

Суспільство12 травня 2023 р.02:06 хв.
Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Конфлікти12 травня 2023 р.
Танки Leopard 2, передані українській армії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

ЗСУ прорвали пропагандистський фронт Росії

Конфлікти12 травня 2023 р.
На вечорі українсько-німецької дружби в Аахені, 5 травня

В Аахені вшановують українську культуру

В Аахені вшановують українську культуру

Культура12 травня 2023 р.
Стамбул

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Політика12 травня 2023 р.
На головну сторінку