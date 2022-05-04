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Патріарх Кирило

Патріарх Кирило - єпископ Російської православної церкви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Патріарх Кирило".

Кирила (в миру Володимир Гундяєв) було обрано патріархом Російської православної церкви в 2009 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила 04.05.2022

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.

Чому у Святогірській лаврі війну на Донбасі вважають "громадянською" (04.06.2019) 04.06.2019

Намісник Святогірської лаври Арсеній - один із найвпливовіших архієреїв УПЦ Московського патріархату. Водночас 50-річний митрополит є одним із найбільш cуперечливих кліриків країни. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну на Донбасі називає "громадянською". В інтерв'ю DW митрополит Арсеній розповів про ставлення до ПЦУ, російської агресії на Донбасі і президента Зеленського.
Православна церква України: три основні виклики (відео)

Православна церква України: три основні виклики (відео) 07.02.2019

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Храм розбрату: село на Волині пересварилося через церкву (01.02.2019) 01.02.2019

За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски 31.01.2019

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.

Мирний перехід з УПЦ МП до ПЦУ: як це зробили на Вінниччині (29.01.2019) 30.01.2019

Вінницька область стала однією з перших, де церковні приходи заявили про перехід до єдиної української церкви ще до надання томоса. Незгода з підходами УПЦ МП формувалася там давно. Ось як зробили мирний перехід до Православної церкви України в селі Сальник.

Коментар: Кому служать церква і патріархи?

Коментар: Кому служать церква і патріархи? 15.01.2019

У церковній суперечці з Києвом Москва нагнітає розкол світового православ'я. Церковну тему використовує і український президент. Про вірян йдеться в останню чергу, вважає Євген Тейзе.
Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію?

Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію? 08.01.2019

Москва намагається завадити визнанню Православної церкви України іншими помісними церквами і ставить під сумнів авторитет Вселенського патріарха. Які шанси на визнання незалежної української церкви?
Чи з'явиться в Україні Російська православна церква?

Чи з'явиться в Україні Російська православна церква? 21.12.2018

Верховна Рада зобов'язала Українську православну церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії. Відповідний законопроект проголосував парламент. Чи з’явиться в Україні Російська православна церква?
Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео)

Томос: які настрої в українських церквах Московського патріархату (відео) 16.10.2018

12 тисяч парафій та більш як 10 тисяч священників. УПЦ МП - найбільше в Україні релігійне об'єднання за числом парафій та священнослужителів. Що буде з ними після надання Україні томоса?
Що білоруські православні думають про українську автокефалію

Що білоруські православні думають про українську автокефалію 15.10.2018

Як православні вірні у Білорусі сприймають можливу незалежність УПЦ від Москви? Репортаж DW з Могильова.
Коментар: Сім наслідків української автокефалії для Путіна, Порошенка та РПЦ

Коментар: Сім наслідків української автокефалії для Путіна, Порошенка та РПЦ 12.10.2018

Патріарх Кирило зазнав історичної поразки. Однак журналіст Костянтин Еггерт вбачає в цьому історичний шанс для РПЦ.
Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео)

Чи має право Константинополь надавати автокефалію Україні? (відео) 09.10.2018

Надання томоса Україні у Москві називають "незаконним вторгненням" Константинопольського патріархату на канонічну територію Російської православної церкви. Чи справді це так?
Коментар: РПЦ, українська автокефалія і крах русского мира

Коментар: РПЦ, українська автокефалія і крах "русского мира" 17.09.2018

Поразка РПЦ у протистоянні через Україну з Вселенським патріархатом означає остаточну смерть ідеї "русского мира", вважає Костянтин Еггерт.

Осінь патріархів: як РПЦ може відповісти на автокефалію Україні

Осінь патріархів: як РПЦ може відповісти на автокефалію Україні 14.09.2018

Україна отримала реальний шанс на канонічну автокефальну православну церкву, в тому числі й внаслідок помилки патріарха РПЦ Кирила. Проте Києву радіти ще зарано, вважають експерти.
Митрополит Еммануїл: У питанні автокефалії дороги назад нема

Митрополит Еммануїл: У питанні автокефалії дороги назад нема 31.08.2018

У питанні надання українській церкві автокефалії "дороги назад нема", заявив митрополит Гальський Еммануїл після зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія та глави РПЦ Кирила.
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