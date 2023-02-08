Агент КДБ? Що дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.

Судячи з їхнього резонансного розслідування, нинішній глава РПЦ міг мати відношення до тютюнового та нафтового бізнесу в 1990-ті роки та непрозорих угод з нерухомістю. DW поговорила зі швейцарськими журналістами про маловідомі подробиці життя патріарха Кирила, про які їм вдалося дізнатися.

Діяльність Володимира Гундяєва у Швейцарії

Патріарх Кирило керує Російською православною церквою (РПЦ) з 2009 року. Представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві його призначили у 1971 році, колі йому було 24 роки, обіймав він цю посаду до 1974 року.

Швейцарський журналіст Бернгард Оденаль Фото: Privat

Швейцарські журналісти пишуть, що, за даними з картки Володимира Гундяєва, яку завела на нього поліція Швейцарії і яка досі зберігається у федеральному архіві, випливає, що радянський священник неодноразово бував у Швейцарії до і після цього періоду. Усього там містяться 37 записів, датованих періодом із липня 1969 року до лютого 1989 року. В основному вони стосуються подання заяв на візу та в'їздів до країни, зазначають автори розслідування. "Там (у федеральному архіві. - Ред.) підтверджується, що "монсеньйор Кирило", як його називають у картці, був співробітником КДБ", - повідомляють вони. Такого ж висновку дійшли історики та російські журналісти, які проаналізували розсекречені акти радянського часу, нагадує Tages-Anzeiger.

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Оденаль і Бессон пояснюють, що ведення особистої картки на радянського священника, який прибув на службу до Швейцарії, для влади країни у 1970-ті роки було системою: "Існували мільйони карток з детальною інформацією про людей з лівими поглядами або тих, хто мав знайомих у "східному блоці".

"Це була його робота: заводити дружбу та розпитувати людей"

"Що нас вразило в ході розслідування - так це те, що йому вдалося встановити хороші контакти з російськомовною діаспорою, яка перебувала у вигнанні, - каже Оденаль. - У 1970-ті роки багато хто залишив Радянський Союз і вирушив у вигнання, у тому числі до Швейцарії. Звичайно, ці люди були налаштовані антикомуністично. І все ж розповідають, що священник, що прибув з СРСР, зумів заручитися довірою у представників цієї діаспори. Для КДБ це була, безсумнівно, велика перевага".

"У Швейцарії у Володимира Гундяєва справді були друзі, - підтверджує Сільван Бессон. - Він прожив тут кілька років і знав багатьох. Думаю, це була його робота як співробітника КДБ: зустрічатися з багатьма людьми, випитувати про щось, заводити з ними дружбу. Багато хто з тих, хто знав його у ті роки, розповідають, що вже тоді в його особистому колі спілкування його вважали агентом КДБ".

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Розмірковуючи, чому саме священники, судячи з розслідувань ЗМІ, нерідко залучалися до співпраці з КДБ, Оденаль каже: "Думаю, що в цьому були переваги для обох сторін. Якщо радянський священник чи радянський громадянин у принципі міг здійснювати поїздки за кордон, йому потрібно було надавати державі певні послуги, насамперед шпигунського характеру (…) До того ж і в СРСР існувала церковна громада, і КДБ було важливо отримати доступ до неї, щоб знати, що думають ці люди і що вони планують".

"Особливі почуття" патріарха Кирила до Швейцарії

Сам Кирило неодноразово наголошував, що має до Швейцарії "особливі почуття" і що у нього там "багато друзів". У Женеві Гундяєв проживав на вулиці Rue de Beaumont, у будинку, який знімав у родини швейцарських лікарів, і був предстоятелем маленької церкви Різдва Пресвятої Богородиці РПЦ МП у районі Шен-Бужері. Сьогодні цією ж церквою керує племінник патріарха Кирила - Михайло Гундяєв. Останній, як з'ясували журналісти Tages-Anzeiger, проживає вже не в орендованому будинку, а в розташованій поруч із церквою віллі, яку в 1987 році "з благословення та за допомогою радянського режиму" придбала РПЦ.

Спостерігачі неодноразово наголошували на близькості патріарха Кирила до президента РФ Путіна Фото: Alexander Nemenov/AFP/dpa/picture alliance

У жовтні 2022 року невідомі нанесли на стіни цієї церкви образливі написи та літеру "Z", яка стала символом російського збройного вторгнення в Україну. На думку журналістів, свою мішень вандали обрали невипадково. Після початку війни в Україні патріарх Кирило виступав із молитвами на підтримку збройних сил Росії. Сьогодні він перебуває у списках санкцій Канади, Великобританії та України. Однак Швейцарія санкцій проти нього не запроваджувала.

Дружба з офіцером КДБ

Серед іншого, в розслідуванні згадується, що Володимир Гундяєв підтримував дружні стосунки з Вадимом Мельниковим - тодішнім консулом радянського посольства у Берні, який, як пишуть Оденаль та Бессон, також був офіцером КДБ. В автобіографії Мельникова, уривки з якої наводяться в публікації, написано, що Володимир Гундяєв був "життєрадісною людиною, яка любила святкування до ранку з коньяком та шампанським, а також поїздки у швейцарські гори". За словами Мельникова, Гундяєва "любили" жінки, а "оточуючі тяглися до нього".

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У тій же автобіографії йдеться, що Гундяєв їздив Швейцарією на помітному білому BMW. 1974 року він і Мельников були змушені залишити країну після того, як потрапили на цьому автомобілі в аварію. Гундяєв, який перебував за кермом, втративши керування на гірській дорозі, врізався у ліхтар. "Ця аварія привернула до себе дуже багато суспільної уваги", - пояснює ексконсул у своїй книжці.

Прізвисько "Табачник" та бізнес РПЦ у Швейцарії

Журналісти розповіли і про "прибутки, які після розпаду СРСР РПЦ отримувала за рахунок безмитного ввезення до Росії через наближені до неї структури та подальший продаж морепродуктів, дорогоцінних каменів та цигарок", і роль, яку, ймовірно, відігравав у цьому бізнесі Володимир Гундяєв. "У народі Кирило вважається очільником торгівлі сигаретами - настільки, що він навіть отримує прізвисько "Табачник", - пише Tages-Anzeiger.

Іншим джерелом доходів РПЦ у 1990-х роках був продаж нафти, продовжує видання, "і здійснювався він через Швейцарію". Як розповів розслідувачам неназваний ексспівробітник федеральної поліції Швейцарії, тодішній патріарх Московський і всієї Русі Олексій II, якого в газеті також зараховують до співробітників КДБ, у 1990-ті роки прилітав до Женеви приватним літаком і здійснював там продаж певного, виділеного йому державою, обсягу нафти.

Згодом ведення нафтового бізнесу РПЦ перейшло до так званого Віталія К. У звіті швейцарської федеральної поліції Fedpol за 2007 рік зазначається, що він продав у Швейцарії 4,3 мільйона тонн нафти на суму 2,5 мільярда доларів.

У 1998 році швейцарська влада розпочала стосовно Віталія К. розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Однак той своєчасно залишив країну, а через шість років справу довелося закрити "через недостатню співпрацю російської сторони". "Доказів, що Кирило був пов'язаний з женевським нафтовим бізнесом, немає, - зазначає Tages-Anzeiger. - Проте з 1989 до 2008 року він відповідав за зовнішні зв'язки РПЦ і був наближеним до Олексія II. Крім того, "Табачник" мав повноваження засвідчувати своїм підписом перекази з рахунку у великому швейцарському банку, де часом лежали кілька сотень тисяч франків. Ці кошти нібито призначалися на витрати у Всесвітній раді церков".

Що відомо про нерухомість очільника РПЦ у Швейцарії

Раніше російські та українські ЗМІ опублікували розслідування про те, що патріарху Кирилу, ймовірно, належить шале під Цюрихом. Однак Ніна Саворетті - вдова друга патріарха Кирила, підприємця з італійським корінням П'єро Саворетті, який вивів у 1960-ті роки продукцію автоконцерну FIAT на радянський ринок, - у розмові з журналістами Tages-Anzeiger заявила, що це все "неправдиві дані" й у Кирила власності у Швейцарії немає. "Про це шале писали багато російських ЗМІ. Однак на даний момент ми не знайшли жодного доказу, що він володіє подібним шале. Звичайно, виключити цього ми не можемо і, можливо, нам вдасться знайти підтвердження цього", - визнає і Бернгард Оденаль.

Реакції на звинувачення проти патріарха Кирила у роботі на КДБ

Ані сам патріарх Кирило, ані РПЦ не хочуть сьогодні коментувати закиди про шпигунство на КДБ, пише Tages-Anzeiger. Своєю чергою Всесвітня рада церков у відповідь на журналістський запит повідомила, що у неї "немає жодної інформації" щодо цього.

У коментарі для видання Le Matin Dimanche племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв заперечує, що той був агентом КДБ, проте вважає, що він міг "перебувати під суворим контролем" з боку радянської спецслужби. "Однак це жодною мірою не вплинуло на його діяльність щодо підтримки екуменічної роботи з іншими церквами", - наводить видання слова священника. Ані нерухомості, ані банківського рахунку у Швейцарії в його дядька немає, наголосив Михайло Гундяєв.