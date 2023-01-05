Глава РПЦ закликав до "різдвяного перемир'я"

Російський патріарх не уточнює, до кого він звертається з відповідною пропозицією, і хто саме має припинити вогонь.

Голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) запропонував припинити вогонь та встановити перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, "щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христове", повідомив у четвер, 5 січня, сайт РПЦ.

В зверненні не уточнюється, ані про який конфлікт ідеться і хто має припинити вогонь, ані кого закликає Кирило і за яким часом має бути встановлене перемир'я. Вказано лише, що він звертається "до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту".

Раніше "міжусобицею" він неодноразово називав розв'язану Росією війну проти України. Кирило також говорив, що молиться за збройні сили РФ і закликав їх бути вірними "присязі та готовності "душу свою покласти за своя друга".

УПЦ (МП) перевіряють на зв'язки з РПЦ

На початку грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з центрами впливу в РФ". Крім того, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили провести експертизи статуту про управління Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з РПЦ.

А в середині грудня Україна видала Росії священника УПЦ (МП) з Лисичанська, якого засудили до 12 років ув'язнення за корегування вогню окупантів, в обмін на 35-річного громадянина США.

За інформацією ЗМІ, низка високопоставлених священників УПЦ (МП) були присутні в Кремлі у вересні 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію чотирьох областей України. Зокрема, йшлося про архімандрита Алексія (Олександра Федорова), щодо проти якого, як і щодо низки інших ієрархів УПЦ (МП), в грудні РНБО запровадила санкції.

ПЦУ відзначить Різдво в Києво-Печерській лаврі

Напередодні Київська митрополія Православної церкви України (ПЦУ) повідомила, що 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе богослужіння з нагоди Різдва. До 1 січня ця церква, як і низка інших об'єктів на території Лаври, знаходилася в оренді УПЦ (МП).