Глава ПЦУ вперше проведе різдвяну службу в київській Лаврі

Проведення Епіфанієм богослужіння в Успенському соборі на Різдво погоджене з міністерством культури та інформаційної політики.

7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній проведе богослужіння з нагоди Різдва, повідомила 4 січня пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

Початок богослужіння запланований на 9:00, однак в церкві просять "стежити за додатковими оголошеннями".

Окремо в ПЦУ підкреслили, що захід буде проведений з дозволу міністерства культури та інформаційної політики України, до якого раніше спрямували відповідне прохання.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко казав, що до завершення роботи міжвідомчої урядової комісії стосовно вивчення питання використання майна Лаври богослужіння у Верхній лаврі (до якої належить і Успенський собор) не проводитимуться. Чи завершені відповідні перевірки, в міністерстві наразі не повідомляли.

УПЦ (МП) "просять" з Лаври

Весь комплекс Києво-Печерської лаври належить державі, однак довгий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ (МП) Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не продовжувати.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) Павло (Лебідь) звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням "не забирати" в його церкви зазначені храми.

У 2013 році УПЦ (МП) уклала безстрокову угоду про оренду Нижньої лаври, але міжвідомча урядова комісія перевірить правомірність використання і цього майна.

Кримінал у Лаврі

У листопаді Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі. Згодом правоохоронці провели там обшуки, в рамках яких знайшли проросійську літературу, документи з ознаками підробки, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії.

Протягом листопада-грудня обшуки пройшли і в десятках інших закладів УПЦ (МП) по всі Україні. Під час них правоохоронці виявили проросійські і сепаратистські матеріали, колаборантів і навіть сухпайки російських окупаційних військ.

78 відсотків українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність цієї церкви. 54 відсотки з них - що УПЦ (МП) має бути повністю заборонена в Україні.