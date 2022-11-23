Обшуки в УПЦ: СБУ знайшла "сумнівних" громадян РФ

Правоохоронці провели обшуки в Києво-Печерській Лаврі та двох монастирях УПЦ МП на Рівненщині. Вони виявили мільйони готівки, в тому числі російські рублі, проросійську літературу та "сумнівних" громадян РФ

Служба безпеки України (СБУ) завершила "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також Корецького Свято-Троїцького монастиря та в приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Рівненщині.

"У взаємодії зі співробітниками Національної поліції та Національної гвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа", - повідомляє пресслужба СБУ в середу, 23 листопада.

Серед опитаних були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. "Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - повідомили в СБУ. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

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Під час обшуку на території Києво-Печерської Лаври виявили 32-річного громадянина України, який, за даними спецслужби, "може бути причетний до протиправної діяльності в Україні проросійського інформаційного агентства "Антван". "При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії Antvan Group - громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили проросійську літературу, яка "використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира", а також готівку на загальну суму понад два мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів.

Нагадаємо, напередодні СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі. Приводом стало відео, на якому в одному з храмів Лаври співають пісню російською мовою зі словами "Дзвін пливе над Росією. Пробуджується матінка-Русь".

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