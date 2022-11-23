  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Правоохоронець коло Києво-Печерської лаври (архівне фото)
Правоохоронець коло Києво-Печерської лаври (архівне фото)Фото: picture-alliance/NurPhoto/STR
РелігіяУкраїна

Обшуки в УПЦ: СБУ знайшла "сумнівних" громадян РФ

Олександр Куницький
1 год. тому

Правоохоронці провели обшуки в Києво-Печерській Лаврі та двох монастирях УПЦ МП на Рівненщині. Вони виявили мільйони готівки, в тому числі російські рублі, проросійську літературу та "сумнівних" громадян РФ

https://p.dw.com/p/4Jvte

Служба безпеки України (СБУ) завершила "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також Корецького Свято-Троїцького монастиря та в приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) на Рівненщині. 

"У взаємодії зі співробітниками Національної поліції та Національної гвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.  Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа", - повідомляє пресслужба СБУ в середу, 23 листопада.

Серед опитаних були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об'єктів. "Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - повідомили в СБУ. Нині щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

Читайте також: Священника Києво-Печерської лаври відсторонили за пісню про Росію

Під час обшуку на території Києво-Печерської Лаври виявили 32-річного громадянина України, який, за даними спецслужби, "може бути причетний до протиправної діяльності в Україні проросійського інформаційного агентства "Антван". "При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії Antvan Group - громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили проросійську літературу, яка "використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира", а також готівку на загальну суму понад два мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів.

Нагадаємо, напередодні СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі. Приводом стало відео, на якому в одному з храмів Лаври співають пісню російською мовою зі словами "Дзвін пливе над Росією. Пробуджується матінка-Русь". 

Читайте також: Речник ПЦУ: Морального майбутнього в Московського патріархату в Україні немає

Заборона Московського патріархату в Україні: за і проти

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Правоохоронець коло Києво-Печерської лаври (архівне фото)

Обшуки в УПЦ: СБУ знайшла "сумнівних" громадян РФ

Релігія1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Відключення електроенергії змінило побут українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Суспільство4 год. тому
Deutschland Augsburg | Aufstellung „Voices: ein Mosaik ukrainisch-jüdischen Lebens“

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Мозаїка єврейського життя в Україні - на виставці у ФРН

Історія19 год. тому
Об'єднання ПСГ Німеччини: дефіциту газу при звичайні зимі не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Об'єднання ПСГ ФРН: дефіциту газу за звичної зими не буде

Економіка19 год. тому
Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, жовтень 2019 року

Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії

Експерт: Угорщина не змінить свого ставлення до Росії

Політика22 год. тому
Проросійська демонстрація у Берліні

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Влада ФРН спростувала чутки про висилку росіянки Прохорової

Панорама23 год. тому
Жінки та чоловіки у центрі прийому біженців з України в аеропорту Берлін-Тегель

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Берлін готує ще 10 тисяч місць для біженців з України

Суспільство22 листопада 2022 р.
На головну сторінку