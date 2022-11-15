Російська пісня в Лаврі: СБУ відкрила провадження

Розслідування ведуть за статтею про виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває під контролем Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)), повідомила українська спецслужба в своєму Telegram-каналі у вівторок, 15 листопада.

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "рускій мір", - ідеться в повідомленні.

Слідство провадять за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників. Матеріали скеровано для проведення експертиз. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, йдеться в повідомленні.

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Російська пісня в українському храмі

Відео, на якому в одному з храмів Києво-Печерської лаври співають пісню російською мовою зі словами "Дзвін пливе над Росією. Пробуджується матінка-Русь", 13 листопада оприлюднив священник Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян.

Спочатку в УПЦ (МП) намагалися спростувати те, що відео автентичне. Зокрема, на офіційному акаунті церкви в Facebook був зроблений репост публікації з іншої сторінки з підписом "Миряни викрили фейк ПЦУ проти УПЦ". В поширеному дописі, були дві версії: або відео було знято в російській церкві, або відеозапис був з Лаври, але аудіо - накладене з іншого джерела.

Однак згодом настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні визнав: запис не монтувався і був зроблений в Лаврі, а священника, який допустив цю ситуацію, відсторонили від проведення богослужінь.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що у разі доведення факту, що зображене на відео справді відбувалося, він закликатиме до негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ.

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