Опитування: Понад половина українців - віряни ПЦУ, чотири відсотки - УПЦ МП

Православними християнами себе називають 72 відсотки українців. Із них 54 відсотки ідентифікують себе з Православною церквою України (ПЦУ), чотири - з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП). Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюдненого у п'ятницю, 5 серпня.

Порівняно з літом 2021 року, частка українців, які ідентифікують себе з ПЦУ, зросла на 12 відсотків, з УПЦ - знизилась на 14. Водночас у новому опитуванні саме 14 відсотків респондентів назвали себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Серед російськомовних українців більшість (46 відсотків) зараховують себе до ПЦУ, тоді як до УПЦ МП - шість відсотків. У регіональному вимірі найбільше прихильників ПЦУ - в центрі України (59 відсотків), найменше - на сході (42 відсотки). З УПЦ МП найбільше громадяни ідентифікують себе на сході (шість відсотків), найменше - на заході (три відсотки).

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Опитування провели 6-20 липня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед двох тисяч повнолітніх респондентів на територіях, що були підконтрольні українському уряду до початку повномасштабної війни.

"Ми бачимо, що хоча УПЦ МП зберігає фактичний контроль над більшістю парафій, але водночас у свідомості українців вона зазнала значних репутаційних втрат. Навіть нещодавні рішення, спрямовані на зменшення асоціації з Росією, щонайменше зараз не допомагають їй повернути хоча б частину попередньої прихильності. І, скоріше за все, без радикальних у сприйнятті населення рішень з "українізації" церкви, ситуація для УПЦ МП істотно не покращиться найближчим часом", - прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

УПЦ МП засудила війну РФ проти України

Наприкінці травня УПЦ МП засудила війну РФ проти України, виразила свою незгоду з позицією глави Російської православної церкви патріарха Кирила та заявила про "повну самостійність".

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" (Вих.20:13) і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні", - йшлося у повідомленні церкви. Там зазначалося, що Собор ухвалив зміни до статуту про управління УПЦ МП, які свідчать про її "повну самостійність та незалежність".

У свою чергу речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) зауважив, що Собор ні слова не сказав про автокефалію - навіть про теоретичне бажання її досягнення. На його думку, такі зміни статуту є спробами приховати те, що УПЦ насправді залишається в юрисдикції Московського патріархату.

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