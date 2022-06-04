Російська армія знищила ​​Всіхсвятський скит Святогірської лаври

Внаслідок удару​​ російської артилерії у суботу, 4 червня, по Святогірській лаврі Української православної церкви (УПЦ) (Московського патріархату) на Донеччині було знищено дерев'яний храм Всіхсвятський скит.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищений Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", - написав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

Він наголосив, що війська РФ точно знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей, але все одно обстрілюють лавру, як і весь Донбас.

"В Донецькій єпархії УПЦ підтвердили, що окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята", - зазначив у Facebook міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Інформації про загиблих та постраждалих на даний момент немає.

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Своєю чергою міноборони Росії заявило, що будівлю скиту Святогірської лаври нібито підпалили українські військові, обстрілявши його запальними боєприпасами з великокаліберного кулемета. Російська армія, згідно з повідомленням військового відомства РФ, бойових дій у районі Святогірська не веде.

"Росії не місце в ЮНЕСКО"

Зеленський закликав ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) позбавити Росію членства в організації через знищення українських пам'яток, культурних і соціальних об'єктів. "Ми очікуємо на логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО. Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - наголосив він.

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За словами Зеленського, 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації, а українська дипломатія послідовно працює над цим. Він зауважив, що жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. "Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО", - написав український президент.

За даними міністерства культури та інформаційної політики України, вже задокументувало понад 370 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України, серед яких майже половина - церкви.

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