У Києві відсторонили священника за пісню про Росію у Лаврі

Хоча намісник Києво-Печерської Лаври заперечує факт молитви у храмі за Росію, священника, на літургії якого співали нібито "світську пісню" про РФ та "матушку-Русь", відсторонили від богослужінь.

У Києво-Печерській Лаврі відсторонили від проведення богослужінь отця Захарія, на літургії якого 12 листопада співали пісню про Росію і "матушку-Русь". Про це повідомив намісник лаври, митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок, 14 листопада.

"Виклали в інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія", - заявив Павло.

"Не молитва, а світська пісня"

Він наголосив, що пісня, що лунала на поширюваному в мережі відео, не є "богослужбовим піснеспівом", а "світською піснею". За його словами, вона лунала за ініціативою мирян, втім все ж отця Захарія відсторонять від богослужіння.

"Сьогодні буде строга заборона отця Захарія служити літургії, а також звершувати ці молебні", - запевнив Павло.

Він зауважив, що в храмі мають молитися про одне - "про мир в нашій державі, про збереження кордонів, щоб не гинули і молоді люди, і похилого віку".

Деталі інциденту вивчає СБУ

Напередодні повідомлялось, що деталі інциденту з піснею, де лунали слова "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь" вже вивчають правоохоронці. Зокрема в СБУ обіцяли, що "ситуація не залишиться без відповідної реакції".

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) наголошували, що необхідно встановити автентичність відео, поширеного отцем Михайлом Омеляном із Православної церкви України.

"Важливо встановити автентичність відео, зокрема перевірити, чи це автентичний звукоряд. Подальші висновки та дії залежать від цього. Правоохоронні органи вже працюють над перевіркою автентичності відео у взаємодії з представниками ПЦУ", - йшлося у повідомленні пресслужби ДЕСС.

Як заявляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у разі доведення факту, що зображене на відео дійсно мало місце, він закликатиме до вжиття негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ.

Читайте також: Опитування: Понад половина українців - віряни ПЦУ, чотири відсотки - УПЦ МП