СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Обшуки проводять у Києві, а також на Рівненщині з метою протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, заявили в СБУ.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Національною гвардією проводять "контррозвідувальні (безпекових) заходи" на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, що перебуває під контролем Української православної церкви Московського патріархату. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомляє пресцентр спецслужби.

Окрім Лаври правоохоронці проводять обшуки на Рівненщині - на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Про це повідомило Управління СБУ в Рівненській області.

"Ці заходи проходять спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ щодо протидії вибуховій діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян", - йдеться у повідомленні.

Також вказані заходи, за даними СБУ, проводяться для недопущення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї.

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Під час обшуку за безпосередньої участі представників церкви проводиться огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюється перевірка осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, зазначили правоохоронці.

В пресслужбі СБУ наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Кримінальне провадження за російську пісню в Києво-Печерській лаврі

Напередодні СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі. Приводом стало відео, на якому в одному з храмів Лаври співають пісню російською мовою зі словами "Дзвін пливе над Росією. Пробуджується матінка-Русь". Запис 13 листопада оприлюднив священник Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян.

Спочатку в УПЦ (МП) намагалися спростувати те, що відео автентичне. Однак згодом настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Павло (Лебідь) у відеозверненні визнав: запис не монтувався і був зроблений в Лаврі, а священника, який допустив цю ситуацію, відсторонили від проведення богослужінь.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголошував, що у разі доведення факту, що зображене на відео справді відбувалося, він закликатиме до негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ.