Рада розгляне заборону пов'язаних з РФ церков - Зеленський

Державна служба з етнополітики проведе експертизу статуту УПЦ (МП) на наявність зв'язків з РПЦ. Перевірять і законність використання цією церквою приміщень Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби 1 грудня.

Він додав, що всі органи, які займаються питаннями національної безпеки, мають активізувати заходи "з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України". Також у цьому контексті планується застосування персональних санкцій. Проти кого - президент пообіцяв повідомити "невдовзі".

Крім того, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили провести експертизи статуту про управління Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ).

Також мають бути перевірені правові підстави та дотримання умов використання майна Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

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Акцент на УПЦ (МП)

Перша релігійна організація, яка може підпасти під дію зазначеного законопроєкту та привернути найбільшу увагу під час перевірок - УПЦ (МП). Її зв'язок з РПЦ чітко зазначений в офіційних документах обох церков. Так в статуті РПЦ вказано, що в своїй діяльності УПЦ (МП) "керується визначенням архієрейського собору Російської православної церкви 1990 року "Про Українську православну церкву", грамотою патріарха московського і всієї Русі (керівника РПЦ. - Ред.)1990 року".

Згадки про зв'язок з РПЦ були і в попередніх версіях статуту УПЦ (МП), однак після початку війни Росії проти України керівний орган цієї церкви - собор - вніс 27 травня зміни у свій статут. "Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української православної церкви", - йшлося у відповідному повідомленні церкви.

Ці зміни не були оприлюднені офіційно і відсутні у вільному доступі, однак у версії документу, який пізніше з'явився у ЗМІ, йдеться, що ця релігійна організація є "самостійною і незалежною у своєму управлінні та устрої відповідно до грамоти патріарха московського і всієї Русі Олексія II від 27 жовтня 1990 року".

Так само відсутні у вільному доступі й документи про підстави, на яких УПЦ (МП) користуєтьcя майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, однак сама церква неодноразово за'являла, що "Києво-Печерська Лавра знаходиться у законному правоволодінні УПЦ (МП)".

Кримінальні справи

Зв'язок між УПЦ (МП) і РПЦ неодноразово ставав підставою для критики, більше того, окремі представники української церкви проявляли проросійську позицію, через що привертали увагу правоохоронних органів. Так, в середині листопада Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в Києво-Печерській лаврі після оприлюднення відео з храму, на якому віряни співають "Дзвін пливе над Росією. Пробуджується матінка-Русь".

Після цього СБУ провела обшуки на території Києво-Печерської Лаври в Києві, а також у низці інших релігійних закладів УПЦ (МП) у регіонах, зокрема на Рівненщині, та виявила проросійську літературу, російські рублі й "сумнівних" громадян РФ.

Під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії на Івано-Франківщині виявили російську літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) - російські документи та методички, на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії на Закарпатті - російські брошури ксенофобського змісту, в яких наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".