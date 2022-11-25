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Києво-Печерська лавраФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
РелігіяУкраїна

СБУ виявила російські документи в одній з єпархій УПЦ МП

Тетяна Кирилюк
25 хв. тому

Внаслідок обшуків проведених Службою безпеки України, керівництву Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП закидають державну зраду.

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Служба безпеки України (СБУ) виявила на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархатуросійські документи та методички. Про це у п'ятницю, 25 листопада, повідомляється в офіційному Telegram-каналі спецслужби.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, представники РПЦ ставили завдання опікуватися дезінформацією про суспільно-політичну ситуацію в Україні та ситуацію на фронті, зокрема вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви". Їм закидають державну зраду.

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"Служба безпеки України знайшла і склади з гуртовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів", - інформують в українській спецслужбі.

Також під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ, повідомляє СБУ. Серед таких документів - посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році. 

В Раді пропонують заборонити РПЦ

23 листопада у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт , в рамках якого пропонується заборонити діяльність РПЦ та пов'язаною з нею структур на території України з метою зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій

"Діяльність РПЦ на території нашої держави спрямована на підтримку збройної агресії РФ проти нашої держави, реалізацію геноцидної політики РФ, депортації українців, а не задоволення релігійних потреб громадян України сповідувати і поширювати віру", - йдеться у пояснювальній записці. 

Як церква допомагає армії і що з Московським патріархатом

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