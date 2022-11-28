СБУ знайшла антиукраїнські матеріали в семінарії УПЦ МП

Під час обшуків в Почаївській духовній семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу. Речові докази дозволяють відкрити кримінальні провадження.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Багато антиукраїнських матеріалів знайшли співробітники Служби безпеки України (СБУ) разом з Національною поліцією під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте також: Що відомо про обшуки СБУ в Українській православній церкві

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Книжки російських авторів були надруковані в РФ.

У Івано-Франківській єпархії знайшли шеврони "великого войска Донского". Це незаконне збройне формування, яке 2014 року брало участь у спробах окупувати частину Донецької та Луганської областей України.

У відомстві відзначають, що речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що СБУ виявила на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського патріархату російські документи та методички.

За інформацією СБУ, представники Російської православної церкви ставили завдання опікуватися дезінформацією про суспільно-політичну ситуацію в Україні та ситуацію на фронті, зокрема вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви". Їм закидають державну зраду.

В Раді пропонують заборонити РПЦ

23 листопада у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт , в рамках якого пропонується заборонити діяльність РПЦ та пов'язаною з нею структур на території України з метою зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій

"Діяльність РПЦ на території нашої держави спрямована на підтримку збройної агресії РФ проти нашої держави, реалізацію геноцидної політики РФ, депортації українців, а не задоволення релігійних потреб громадян України сповідувати і поширювати віру", - йдеться у пояснювальній записці.