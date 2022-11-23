Що відомо про обшуки СБУ в Українській православній церкві

У Службі безпеки України в середу, 23 листопада, оголосили про завершення обшуків у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та в приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Проведені обшуки СБУ називає "контррозвідувальними заходами", аби не допустити "використання храмів як осередків "русского мира". Слідчі оглянули понад 350 об'єктів Української православної церкви (МП) та опитали 850 людей.

Люди без документів та перевірки на поліграфі

Під час проведених заходів понад 50 осіб привернули до себе підвищену увагу правоохоронців. Цих людей опитали особливо ретельно, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них, як повідомили в СБУ, були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ.

"Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Нині щодо цих людей здійснюється поглиблена перевірка", - розкрили деталі обшуків у СБУ.

Також серед знахідок правоохоронців - проросійська література, яка "використовується під час навчання в семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира". На опублікованих СБУ фото - примірники книги "Русская идеология", зібрання промов та статей патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва), листівки з гаслами про "світле майбутнє з Росією" та журнал "Русский дом".

Крім того, у храмах УПЦ, за даними СБУ, слідчі виявили понад два мільйона гривен, понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів готівкою.

УПЦ (МП) у полі зору Служби безпеки України

Приводом для відкриття Службою безпеки України провадження щодо УПЦ (МП) цього разу стало нещодавно опубліковане в соцмережах відео, на якому можна побачити, як під час одного з богослужінь у Києво-Печерській лаврі лунала пісня російською мовою зі словами "…дзвін пливе над Росією, пробуджується матінка-Русь". У Києво-Печерській лаврі тоді пояснили інцидент бажанням самих прихожан, але священника, який проводив богослужіння, відсторонили.

Представники УПЦ (МП) потрапляють у поле зору СБУ під час війни РФ проти України не вперше. Наприкінці жовтня в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що загалом від початку війни СБУ розпочала 23 кримінальні провадження щодо представників УПЦ через підозру у співпраці з РФ. "Вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах", - зазначав Малюк.

В УПЦ (МП) закликають "не розпалювати внутрішню війну"

Тим часом у Києво-Печерській лаврі скликали засідання Священного синоду Української Православної Церкви. В оприлюдненій заяві представники УПЦ (МП) висловили занепокоєння проведеними обшуками та винесенням обвинувачень деяким священнослужителям, а також закликали "не розпалювати внутрішню війну".

"Ми наполягаємо на об'єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями. Вкотре поважно закликаємо не розпалювати внутрішню війну, а всім єднатися, щоб вижити й перемогти зло, яке стоїть перед нами. Тільки наша спільна праця без внутрішніх чвар зможе зупинити кровопролиття", - йдеться у заяві синоду.

Синод ухвалив і низку кадрових рішень, звільнивши від керівництва єпархіями, зокрема, двох митрополитів на Харківщині та Сумщині, які, за даними ЗМІ, втекли до РФ, а також митрополита на Кіровоградщині, де наприкінці жовтня СБУ провела обшуки та виявила докази проросійської діяльності.

Реакція Москви та Києва на обшуки в УПЦ (МП)

У Москві на проведення обшуків в монастирях УПЦ (МП) 22 листопада відреагували майже одразу. Речник президента РФ Дмитро Пєсков дорікнув Києву веденням "війни з російською православною церквою".

Водночас український міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав увагу правоохоронців "до тих, хто безстроково за рішенням та угодами часів Януковича орендує приміщення в Нижній Лаврі". Про це він написав на своєму Telegram-каналі, коли СБУ спільно з Нацполіцією та Нацгвардією розпочали перевірку приміщень Києво-Печерської лаври. Раніше Ткаченко закликав "вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ", якщо відео зі службою на славу Росії виявиться автентичним.