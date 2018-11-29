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Почаїв

Тема

Почаїв - українське місто в Кременецькому районі Тернопільської області.

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Новини

3 год. тому

Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру

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Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

Показники поширення епідемії COVID-19 в Україні у міжнародному порівнянні відносно низькі. Однак українська система охорони здоров’я навіть при такій кількості хворих уже перевантажена. Лікарі в регіонах безсилі та беззбройні у боротьбі з коронавірусом. І все ж, попри втому і відчай вони не опускають рук.
Суспільство13 травня 2020 р.03:55 хв.
Люди в захисних масках і костюмах, Київ, Києво-Печерська лавра

В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

За добу 20 квітня в Україні зафіксували ще 415 випадків інфікування коронавірусом. Місто Почаїв закрили на карантин.
Здоров'я21 квітня 2020 р.
Після Великодня поліція порушила кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП)

Почаїв закривають на карантин через коронавірус

Почаїв закривають на карантин через коронавірус

Від ранку 21 квітня в Почаєві закрили для в'їзду й виїзду карантинну зону міста.
Здоров'я21 квітня 2020 р.
Куполи Києво-Печерської лаври

Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"

Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"

Інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком).
Релігія4 грудня 2018 р.
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Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018)

Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018)

Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).
Політика4 грудня 2018 р.20:24 хв.
Києво-Печерська лавра

Мінкульт України перевіряє святині Києво-Печерської лаври

Мінкульт України перевіряє святині Києво-Печерської лаври

Комісія мінкульту України перевірить наявні церковні коштовності і святині, передані у 1988 році Києво-Печерській лаврі.
Суспільство29 листопада 2018 р.