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Тема
Почаїв - українське місто в Кременецькому районі Тернопільської області.
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Новини
3 год. тому
3 год. тому
Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру
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Докладно
Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)
Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)
Показники поширення епідемії COVID-19 в Україні у міжнародному порівнянні відносно низькі. Однак українська система охорони здоров’я навіть при такій кількості хворих уже перевантажена. Лікарі в регіонах безсилі та беззбройні у боротьбі з коронавірусом. І все ж, попри втому і відчай вони не опускають рук.
Суспільство
13.05.2020
13 травня 2020 р.
03:55 хв.
В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19
В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19
За добу 20 квітня в Україні зафіксували ще 415 випадків інфікування коронавірусом. Місто Почаїв закрили на карантин.
Здоров'я
21.04.2020
21 квітня 2020 р.
Почаїв закривають на карантин через коронавірус
Почаїв закривають на карантин через коронавірус
Від ранку 21 квітня в Почаєві закрили для в'їзду й виїзду карантинну зону міста.
Здоров'я
21.04.2020
21 квітня 2020 р.
Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"
Єпископ УПЦ МП: Маємо позбутися "радянської церкви"
Інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ (МП) Олександром (Драбинком).
Релігія
04.12.2018
4 грудня 2018 р.
Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018)
Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018)
Цього тижня мають назвати дату Об’єднавчого собору, на якому оберуть Предстоятеля незалежної автокефальної православної церкви в Україні. Що буде з Московським патріархатом в Україні? Чи змінювати дату святкування Різдва? Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю DW з митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським УПЦ МП Олександром (Драбинко).
Політика
04.12.2018
4 грудня 2018 р.
20:24 хв.
Мінкульт України перевіряє святині Києво-Печерської лаври
Мінкульт України перевіряє святині Києво-Печерської лаври
Комісія мінкульту України перевірить наявні церковні коштовності і святині, передані у 1988 році Києво-Печерській лаврі.
Суспільство
29.11.2018
29 листопада 2018 р.
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