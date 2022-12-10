Диякону УПЦ МП вручили підозру: агітував за приєднання до РФ

Диякон УПЦ (МП) агітував людей брати участь у "референдумі" про приєднання Запоріжжя до Росії. Він також заперечував існування українського народу і ставив під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

Служба безпеки України (СБУ) викрила в суботу, 10 грудня, диякона Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який публічно схвалював проведення псевдореферендуму щодо "приєднання" Запоріжжя до Росії.

Як повідомляє СБУ, агітацію він вів у російській соціальній мережі "Вконтакте", де репостив заклики прокремлівських блогерів на підтримку так званого "референдуму" та закликав людей "проголосувати" на користь Росії.

"Крім цього, у своїх дописах він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - зауважили в спецслужбі.

Під час обшуків правоохоронці виявили у помешканні священника "комп’ютерну техніку з доказами злочинів". Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників" та про "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі".

СБУ продовжує обшуки в установах УПЦ (МП)

Також у суботу управління СБУ в Харківській області повідомило про проведення контррозвідувальних та безпекових заходів у понад 10 храмах, монастирях та соборах УПЦ (МП). "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зазначили в спецслужбі.

Останніми тижнями правоохоронці проводять зазначені заходи в закладах УПЦ (МП) у різних регіонах України. Зокрема, вони пройшли на території Києво-Печерської лаври після відкриття кримінального провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в одному з її храмів.

8 грудня під час обшуків установ УПЦ (МП) у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях виявили, серед іншого, російські паспорти, проросійську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій та атрибутику сепаратистів.

А 9 грудня СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) за статтею Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

УПЦ МП перевіряють на зв'язки з РФ

1 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, яке серед іншого передбачає експертизу статуту про управління УПЦ (МП)"на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), а також перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також РНБО запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.