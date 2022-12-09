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СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі 22 листопада
СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі 22 листопадаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Служба безпеки України повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату за "антиукраїнську діяльність".

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила в п'ятницю, 9 грудня, про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви (Московського патріархату)

За твердженням СБУ, він здійснював антиукраїнську діяльність, а під час обшуків за місцем його проживання та в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

"Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських пропагандистів", - ідеться у повідомленні.

Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Наприкінці листопада після обшуків у Почаївській духовній семінарії на Тернопольщині та в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) правоохоронці повідомили про виявлення літератури, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Книжки російських авторів були надруковані в РФ.

Перевірки УПЦ (МП)

Останніми тижнями СБУ разом з іншими правоохоронними органами проводить "контррозвідувальні та безпекові заходи" в закладах УПЦ (МП). Серед інших, oбшуки пройшли на території Києво-Печерської лаври після відкриття кримінального провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в одному з її храмів.

1 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, яке серед іншого передбачає експертизу статуту про управління УПЦ (МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), а також перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також РНБО запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

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СБУ під час обшуків у Києво-Печерській лаврі 22 листопада

Ректору Почаївської семінарії УПЦ МП повідомили про підозру

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