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Києво-Печерська лавра
Києво-Печерську лавру не передавали ПЦУ, повідомив міністр культури Олександр ТкаченкоФото: picture alliance/NurPhoto
ПолітикаУкраїна

Києво-Печерську лавру не передавали ПЦУ - Ткаченко

Степан Смишляєв
3 год. тому

Олександр Ткаченко наголосив, що весь комплекс Лаври належить державі, а в храмі, яким користується ПЦУ, просто змінилась назва. За його словами, перереєстрація не має жодного стосунку до останніх подій довкола УПЦ МП.

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Реєстрація в Єдиному державному реєстрі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як чоловічого монастиря у складі Православної церкви України не означає, що Лавру передали ПЦУ, пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Наразі не йдеться про передачу Києво-Печерської лаври. Йдеться про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка й досі перебуває у користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території Верхньої Лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса", - зауважив він в ефірі єдиного телемарафону ввечері 2 грудня.

Міністр додав, що весь комплекс Лаври належить державі, але Нижню Лавру раніше передали у безстрокове користування Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП), а на території Верхньої розташований Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

За словами Ткаченка, процес реєстрації юридичної особи ПЦУ на території Лаври тривав певний час і те, що він завершився лише зараз - співпадіння, яке "не має жодного відношення" до останніх подій довкола святині. Водночас він зауважив, що в найближчі два місяці буде перевірятися, як користується майном на території комплексу УПЦ (МП).

Передачу Лаври ПЦУ спростував і секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Перевірки УПЦ (МП)

Останніми тижнями Служба безпеки України (СБУ) разом з іншими правоохоронними органами проводить "контррозвідувальні та безпекові заходи" в закладах УПЦ (МП). Серед інших, oбшуки пройшли на території Києво-Печерської лаври після відкриття кримінального провадження у зв'язку з прославлянням "русского мира" в одному з її храмів.

1 грудня РНБО ухвалила рішення щодо перевірки діяльності релігійних організацій, яке серед іншого передбачає експертизу статуту про управління УПЦ (МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), а також перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також РНБО запровадила санкції щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) та низки інших пов'язаних з УПЦ (МП) осіб.

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