СБУ шукає "російський слід" у ще 10 установах УПЦ МП

Правоохоронці оглядають території храмів і інших релігійних установ УПЦ МП на Житомирщині, Рівненщині та Закарпатті. Заходи спрямовані на "протидію підривній діяльності російських спецслужб".

Служба безпеки України (СБУ) разом з Національною поліцією та Національною гвардією у п'ятницю, 2 грудня, проводить контррозвідувальні та безпекові заходи в закладах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Зокрема правоохоронці працюють в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії на Закарпатті, Свято-Анастасіївському жіночому монастирі в Житомирі та двох скитах жіночого монастиря в Житомирській області, а також у Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір'ї, Храмі всіх волинських святих, Свято-Воскресенському храмі й Свято-Успенському храмі на Рівненщині.

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу", - зауважили в СБУ.

Боротьба з російськими спецслужбами

Ці заходи спрямовані на "протидію підривній діяльності російських спецслужб". "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - додали в спецслужбі.

Це вже не перші контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) за останній час. Раніше СБУ провела обшуки на території Києво-Печерської лаври, а також у закладах церкви на Рівненщині, де виявила проросійську літературу, російські рублі й "сумнівних" громадян РФ, та на Івано-Франківщині, де виявила антиукраїнську літературу. В Чернівецько-Буковинської єпархії знайшли російські документи та методички, на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря на Закарпатті - російські брошури ксенофобського змісту.

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УПЦ (МП) може потрапити під заборону

Також у п'ятницю Офіс президента України оприлюднив указ Володимира Зеленського, яким він увів у дію ухвалене напередодні рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перевірки діяльності релігійних організацій.

Серед іншого він передбачає розробку протягом двох місяців законопроєкту про "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій", експертизу статуту про управління УПЦ (МП) "на наявність церковно-канонічного зв'язку" з Російською православною церквою (РПЦ), перевірку правових підстав та дотримання умов використання майна національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з боку релігійних організацій.

Також рішення РНБО передбачає запровадження санкцій проти низки фізичних осіб, однах їхній перелік наразі не оприлюднений.