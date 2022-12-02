РНБО запровадила санкції проти намісника Лаври і Новинського

Санкції проти митрополита Павла й колишнього депутата Новинського триватимуть п'ять років, вирішили в РНБО. Під санкції потрапила низка інших діячів РПЦ.

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Як зазначено в додатку до указу президента України Володимира Зеленського №820/2022 , яким глава держави ввів у дію рішення РНБО від 1 грудня 2022 року, санкції проти Новинського та Лебедя запроваджено терміном на п'ять років. Пакети санкцій містять 12 типів обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на проведення торговельних операцій, позбавлення усіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

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Окрім екснардепа і намісника Києво-Печерської лаври до списків санкцій також внесені представники Російської православної церкви (РПЦ), які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, серед яких, зокрема, так званий митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Ростислав Швець).

Нагадаємо, протягом останніх тижнів слідчі Служби Безпеки України провели низку обшуків у храмах та релігійних комплексах, контрольованих Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП). Під час обшуків виявлено значну кількість надрукованої в РФ літератури, де заперечується право України на державність та існування української мови. Конфісковані матеріали також рясніють закликами до розпалювання міжетнічної ворожнечі. Крім того, було виявлено й заборонену в Україні символіку.

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Напередодні після засідання РНБО президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність УПЦ МП в Україні, а також розпочала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.