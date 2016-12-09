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Вадим Новинський

Тема

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Вадим Новинський".

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Докладно

Завод "Азовсталь" знаходиться під постійними обстрілами росіян

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль

Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.
Конфлікти7 травня 2022 р.
Дим із труб вже став своєрідним символом Маріуполя

Задимлена "вітрина Донбасу"

Задимлена "вітрина Донбасу"

Довкілля - тема номер один на місцевих виборах у Маріуполі. Про настрої у місті - репортаж DW.
Політика9 жовтня 2020 р.
Вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні в Києві

У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

Урочистості відбулися за жорстких протиепідемічних заходів.
Суспільство9 травня 2020 р.
Вадим Новинський (на архівному фото) повідомив, що вже вилікувався від коронавірусної інфекції

Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу

Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу

Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що вилікувався від нового коронавірусу.
Політика4 травня 2020 р.
Вадим Новинський

Росія зняла санкції з Новинського й Кісельова

Росія зняла санкції з Новинського й Кісельова

Імена депутата Вадима Новинського й підприємця Андрія Кісельова вилучили з російського санкційного списку.
Політика21 квітня 2020 р.
Вадим Новинський (на архівному фото) повідомив, що вже вилікувався від коронавірусної інфекції

Новинський повідомив про зараження коронавірусом

Новинський повідомив про зараження коронавірусом

За словами нардепа, жодних симптомів він поки не відчуває, а комп'ютерна томографія легенів відхилень не виявила.
Суспільство15 квітня 2020 р.
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Точка зору

Український журналіст Сергій Руденко

Справа "православного" українського олігарха Новинського

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика9 грудня 2016 р.