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Вадим Новинський
Тема
Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, за темою "Вадим Новинський".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль
Як війна впливає на українських олігархів і яка їхня роль
Війна, яку розв'язала РФ, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні.
Конфлікти
07.05.2022
7 травня 2022 р.
Задимлена "вітрина Донбасу"
Задимлена "вітрина Донбасу"
Довкілля - тема номер один на місцевих виборах у Маріуполі. Про настрої у місті - репортаж DW.
Політика
09.10.2020
9 жовтня 2020 р.
У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Урочистості відбулися за жорстких протиепідемічних заходів.
Суспільство
09.05.2020
9 травня 2020 р.
Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу
Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу
Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що вилікувався від нового коронавірусу.
Політика
04.05.2020
4 травня 2020 р.
Росія зняла санкції з Новинського й Кісельова
Росія зняла санкції з Новинського й Кісельова
Імена депутата Вадима Новинського й підприємця Андрія Кісельова вилучили з російського санкційного списку.
Політика
21.04.2020
21 квітня 2020 р.
Новинський повідомив про зараження коронавірусом
Новинський повідомив про зараження коронавірусом
За словами нардепа, жодних симптомів він поки не відчуває, а комп'ютерна томографія легенів відхилень не виявила.
Суспільство
15.04.2020
15 квітня 2020 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Справа "православного" українського олігарха Новинського
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
09.12.2016
9 грудня 2016 р.
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