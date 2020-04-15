 Новинський заявив про зараження коронавірусом, напередодні зустрічався з Онуфрієм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новинський заявив про зараження коронавірусом, напередодні зустрічався з Онуфрієм

За словами народного депутата, жодних симптомів він поки не відчуває, а комп'ютерна томографія легенів відхилень не виявила.

Новинський заявив про позитивний тест на коронавірус

Новинський заявив про позитивний тест на коронавірус

Народний депутат Вадим Новинський повідомив про позитивний тест на коронавірус після контакту з інфікованою особою.

Про це він у середу, 15 квітня, написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. "Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Новинський.

За словами народного депутата, жодних симптомів він поки не відчуває. Новинський додав, що комп'ютерна томографія легенів відхилень від норми не виявила. "До повторного тестування лікарі поки що обережні у висновках і прогнозах, але порадили декілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. Щоб уникнути різних пересудів і спекуляцій, я вирішив оголосити про це сам", - зазначив депутат.

"Всі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - додав Новинський.

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Як повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на фонд Новинського, напередодні депутат зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм під час передачі 850 тисяч медичних масок. Фонд Новинського закупив один мільйон масок, які мають роздавати вірянам УПЦ МП у всіх областях України під час Великодніх богослужінь.

Народний депутат, який є одним з найбагатших українських бізнесменів, відомий своїми тісними зв'язками з УПЦ МП, має дуже близькі стосунки з митрополитом Онуфрієм та намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, у якого також діагностували COVID-19.

Це - не перший випадок інфікування коронавірусом серед депутатів Верховної Ради. Першим депутатом, який заразився коронавірусом, став Сергій Шахов з депутатської групи "Довіра". Про це стало відомо 18 березня. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів позафракційний Сергій Рудик. 28 березня про зараження коронавірусом повідомила виключена зі "Слуги народу" Ганна Скороход.

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