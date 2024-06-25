Зеленський подовжив санкції проти Фірташа, Фукса та інших

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій стосовно 395 фізичних і 367 юридичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 24 червня 2024 року щодо продовження санкцій стосовно 395 фізичних і 367 юридичних осіб. Про це йдеться в указах голови держави №376/2024 та №377/2024, які опубліковані на його офіційному порталі.

Зокрема, терміном ще на десять років продовжено санкції щодо українських бізнесменів Дмитра Фірташа, Павла Фукса та Вадима Єрмолаєва (громадянин Кіпру), а також щодо низки громадян Росії, серед яких - бізнесмен Олег Дерипаска, президент-голова правління банку ВТБ Андрій Костін, керівник правління "Газпрому" Олексій Міллер. Також термін дії санкцій продовжено на 10 років щодо Ігоря Безлера, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Павла Губарєва, Ігоря Плотницького, Ігоря Корнета та інших фізичних осіб, які приймали безпосередню участь у бойових діях проти України.

Українському бізнесмену Вадиму Новинському продовжено дію санкцій на п'ять років.

Як йдеться у рішенні РНБО, санкції передбачають продовження блокування активів, обмеження торговельних операцій, анулювання ліцензій для провадження певних видів діяльності, заборону на участь у приватизації, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України тощо.

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Що стосується юридичних осіб, то дію санкцій на 10 років продовжено стосовно підприємств на території Росії та на окупованих територіях України.

Зокрема, санкції продовжено для науково-виробничих об'єднань, енергетичних компаній, компаній "Вертольоти Росії", "Авіакомпанія Ямал", "Крименерго" та інших.

Санкції проти юросіб передбачають продовження повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборони участі у приватизації тощо.

Попередній указ Зеленського щодо запровадження санкцій строком на три роки щодо переважної більшості осіб був ухвалений у червні 2021 року.