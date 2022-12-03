СБУ оприлюднила список фігурантів "церковних санкцій" РНБО

283-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 3 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 грудня.

На цій сторінці DW розповідала про події суботи, 3 грудня (час київський).

СБУ оприлюднила "церковний список" фігурантів санкцій РНБО

++22.30++

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені президентом Володимиром Зеленським.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МП) або тісно пов’язані з цією церквою. Серед них, екснардеп і клірик УПЦ Вадим Новинський, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь.

Більшість фігурантів санкційного списку наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном, уточнюють в СБУ. Як повідомили в пресслужбі, зазначені особи виступали з різними ініціативами: пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ, погодились на співпрацю з окупаційною владою, просувають проросійські наративи або виправдовують російську агресію.

Санкції запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів і обмеження торговельних операцій. Крім того, всі фігуранти списку вони позбавляються державних нагород України.

Читайте також:

++21.59++

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув із робочим візитом до Мінська, де зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним. Міністри обговоили питання "двостороннього військового і військово-технічного співробітництва", повідомляє міноборони Білорусі. Відомства двох країн підписали протокол про зміни в угоді про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері 1997 року. Які саме зміни внесли, не повідомляють.

Шойгу також зустрівся із правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Російський міністр подякував йому за гостинність стосовно військових, які перебувають у Білорусі у складі спільного угруповання військ. "Вони дійсно почуваються тут як удома", - цитує слова Шойгу "Белта".

++21.30++

Володимир Зеленський розкритикував встановленні обмеження експортної ціни російської нафти у 60 доларів США за барель. Президент України не вважає таке рішення серйозним і назвав його "комфортним" для бюджету держави-терориста. "Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція", - сказав він у вечірньому відеозверненні. "Якщо обмеження ціни на російську нафту - 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій", - сказав Зеленський.

++20.55++

Європейська Рада погодила введення граничної ціни на експортовану Росією нафту на рівні 60 доларів США за барель, ідеться в заяві відомства. Стеля цін почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року. "Обмеження ціни на російську нафту знизить стрибки цін, викликані надзвичайними ринковими умовами, і різко скоротить доходи Росії від продажу нафти, - вказується в документі. - Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії, одночасно пом'якшуючи негативні наслідки для енергозабезпечення третіх країн".

++20.10++

Естонія замовила у США шість РСЗВ HIMARS, повідомляє естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK). Відповідна угода укладена з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA). Сума контракту становить понад 200 мільйонів доларів.

Окрім HIMARS, Естонія в рамках цього найбільшого в історії країни договору отримає боєприпаси і засоби зв'язку. Зокрема, ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Перші постачання надійдуть у 2024 році. Фінансування здійснюватиметься з пакету безпекової допомоги, який США спрямовує на зміцнення обороноздатності України та членів східного флангу НАТО.

++19.37++

На думку української влади, гранична ціна на російську нафту, встановлена Євросоюзом, країнами G7 та Австралією на рівні 60 доларів за барель, є занадто високою. Щоб "швидше знищити економіку" РФ, її потрібно було б знизити до30 доларів за барель, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++19.15++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц позитивно оцінив перший рік роботи своєї трипартійної правлячої коаліції. "Звичайно, цей рік був відзначений насамперед жорстокою війною Росії проти України", - сказав він у суботу у своєму щотижневому відеозверненні. "Щодня ми бачимо руйнування. Щодня ми стежимо за тим, скільки людей стають жертвами російських бомб. І саме тому для нас було правильним підтримати Україну фінансово, з гуманітарних міркувань, а також зброєю", - вказав він. Шольц склав присягу канцлера ФРН 8 грудня 2021 року.

++18.56++

У пресслужбі російського "Альфа-банку" спростовують інформацію про арешт мільярдера Михайла Фрідмана у Лондоні за підозрою у відмиванні грошей. Фрідман "жодного відношення до цієї історії не має", заявили у компанії виданню "Коммерсант". "Нам невідомо, про кого йдеться в цій новині, Михайло Фрідман знаходиться у себе вдома, не під арештом", - розповіли в організації.

ЗМІ звертали увагу, що вік затриманого бізнесмена збігається із віком співзасновника "Альфа-груп" Фрідмана, який мешкає в Лондоні. За даними Нацагентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії, 58-річного "заможного російського бізнесмена" затримали 1 грудня, проте згодом після допиту відпустили під заставу. ЗМІ з посиланням на джерела вказують, що йдеться саме про Фрідмана.

Макрон: У разі переговорів Росії треба надати гарантії безпеки

++18.30++

Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі, який транслювався в суботу, 3 грудня.

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1, записаному під час візиту до США минулого тижня, Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки. За його словами, одним із важливих моментів для вирішення є "страх Путіна" про те, що НАТО нібито наближається до дверей РФ і може їй загрожувати. "Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати (...) як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Читайте також: Безпекові гарантії для України: ефективний механізм чи "фантазії"?

++17.46++

Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії необхідно проаналізувати ситуацію, перш ніж ухвалювати рішення про конкретні заходи у відповідь, але що вона не погодиться із граничною ціною на власну нафту. Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов повідомив у своєму Twitter, що "з цього року Європа буде жити без російської нафти". "Москва вже дала зрозуміти, що не буде постачати нафту тим країнам, які підтримують антиринкові обмеження цін", - написав він.

Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися в обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок разом із ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.

++17.29++

Тегеран просить Москву допомогти в придушенні протестів, надіславши спецобладнання для боротьби з заворушеннями і радників для навчання, повідомляє англомовне видання Iran International.

За даними, отриманими за допомогою хакерів, Іран також отримує розвіддані від РФ для оцінки своєї внутрішньої ситуації. Росія може вести прослуховування західних комунікацій, щоб дати Тегерану інформацію про характер і силу протестного руху, пише видання.

Читайте докладніше: Іран запросив допомогу в РФ для придушення протестів - ЗМІ

++17.11++

Російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Про це у суботу, 3 грудня, повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко. "4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська. За попередньою інформацією, без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюються", - написав він у Facebook.

У Лондоні арештували російського олігарха Фрідмана - ЗМІ

++16.53++

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) у четвер, 1 грудня, заарештувало 58-річного російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали у резиденції в Лондоні разом із ще двома чоловіками, йдеться у повідомленні NCA за 3 грудня. Згодом усіх трьох затриманих звільнили під заставу, уточнює відомство.

Британське агентство не називає прізвищ затриманих. За даними видання УП, йдеться про мільярдера Михайла Фрідмана.

Читайте також: Голова НАЗК: Олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство

У Києві опублікували адреси пунктів питної води

++16.20++

Київська влада розробила мережу пунктів водопостачання у разі перебоїв з питною водою у столиці. Це понад сто бюветів з можливістю підключатися до генераторів. Також за необхідності цистерни з водою доставлятимуть в пункти обігріву. "У випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел. У них можна буде придбати питну воду", - написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

++15.58++

Російські війська навмисне обстрілюють медичні заклади на деокупованій Херсонщині, стверджує перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дає змогу зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні заклади як "законні цілі". Ще один цвях у труну міжнародної репутації російської федерації - держави-терориста", - написав він у Telegram.

РФ використовує стратегічний запас деякої зброї - ГУР МО

++15.39++

За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький.

"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", - цитує Скібіцького сайт ГУР.

За даними української розвідки, упродовж двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі. Також тривають перемовини РФ з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит, повідомляє ГУР. До того ж ведуться перемовини Кремля з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. За даними Скібіцького, є проєкти домовленостей угод з іншими країнами, але постачань поки не зафіксовано.

Резніков відвідав Чорнобаївку

++15.12++

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з міжнародного аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці. "Це залишки вивіски міжнародного аеропорту "ХЕРСОН" в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить", - написав він у Twitter.

Звільнена Чорнобаївка: улюблений серіал українців закінчився To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++14:50++

У Польщі згорів будинок, де проживали біженці з України

У польському селі Вшесьцє в Поморському воєводстві 2 грудня згорів будинок, в якому проживали 33 біженці з України. Частина людей в момент пожежі була поза межами будинку, інші - встигли евакуюватися, тому ніхто з мешканців не постраждав, повідомляє Polsat News.

Конструкція будівлі через пожежу постраждала настільки, що вона більше не придатна для проживання людей, їх відселили у тимчасові помешкання.

Причини пожежі наразі не встановлені, поліція проводить перевірку та необхідні експертизи.

++14:26++

Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Росія формує "тіньовий флот" з понад 100 старих танкерів для перевезення нафти в обхід західних санкцій до Індії, Китаю та Туреччини, повідомляє Financial Times з посиланням на суднових брокерів та аналітиків.

Нафтовий танкер у Росії (ілюстративне фото) Фото: picture alliance/AP

Російські покупки танкерів можна відстежити за значним збільшенням неназваних або нових покупців, які з'являються в реєстрах. Таким судам, зазвичай, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані в найближчі кілька років.

Попри це, опитані FT аналітики вважають, що РФ усе одно стикнеться з нестачею танкерів у 2023 році для збереження рівня експорту, що призведе до зростання цін. За оцінкою експертів енергетичної консалтингової компанії Rystad, Росії потрібно понад 240 танкерів, аби підтримувати поточні експортні потоки.

++13:55++

Росія намагається оточити Бахмут - розвідка

За даними британської військової розвідки, Росія намагається оточити Бахмут на Донеччині тактичним просуванням на північ та південь.

Потенційне захоплення Бахмута матиме обмежену оперативну цінність, хоча в перспективі може дозволити армії РФ загрожувати більшим містам, підконтрольним Україні - Краматорську та Слов'янську, повідомляється в щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою", - зазначають розвідники в ньому.

++13:30++

Внаслідок обстрілів армією РФ території України 2 грудня загинула цивільна людина на Донеччині, ще шестеро мирних дістали поранення в Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++13:03++

Лідер угорського "Йоббіка" вибачився перед Україною

Лідер ультраправого угорського руху "Йоббік" Мартон Дьондьоші вибачився перед Україною, яка в 2015 році заборонила йому в’їзд за роботу так званим "спостерігачем" на псевдовиборах в окупованому Росією Донецьку. "Зараз я би цього вже не зробив. І я перепрошую за це", - сказав він в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Політик пояснив своє рішення так: "Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту, і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам’ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія. І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я би вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала".

Він також запевнив, що нині - повністю на боці України. "Угорці, представники нашої меншини, воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну - вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися" - сказав політик, розкритикувавши позицію прем'єр-міністра Віктора Орбана та багатьох угорців, які, на його думку, "загубилися".

Читайте також: Орбан з мапою "Великої Угорщини": МЗС України очікує вибачень

++12:45++

Литва доставила в Україну дві відремонтовані гаубиці PzH2000

Литва доставила в Україну ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки (САУ) PzH2000 разом із боєприпасами, повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Читайте також: США представили перший у світі бомбардувальник шостого покоління

++12:21++

Російські війська вчора 28 разів обстріляли територію Херсонської області. Під обстрілом опинилися житлові квартали Херсона. Є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, солдати РФ поцілили в онкологічний диспансер.

Через обстріли поранення отримала одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++11:59++

G7 і Австралія підтримали граничну ціну на нафту з РФ у 60 доларів

Країни Великої сімки та Австралія підтримали "стелю цін" на російську нафту, що транспортується морським шляхом, у 60 доларів за барель, узгоджену Європейським Союзом. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

Місце видобутку нафти в Росії Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

За допомогою обмежень країни хочуть, зокрема, "не дати Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України". "Ми зобов'язуємося уважно стежити за ефективністю та впливом обмеження ціни. Ми будемо готові переглянути та скоригувати максимальну ціну відповідно до потреб", - сказано в їхній заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський називав виправданою граничну ціну на російську нафту в 30 доларів за барель. "Звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки", - казав він. На нижчому рівні до останнього наполягала й Польща, однак зрештою погодилась на 60 доларів, висловивши сподівання, що Брюссель натомість візьме до уваги її пропозиції щодо жорсткіших заходів проти РФ у наступному раунді санкцій.

++11:40++

Путін може використати переговори для підготовки до нового нападу - Лондон

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати мирні переговори для посилення російської армії.

Клеверлі попереджує, що Путін "не діє добросовісно", тому закликає Захід добре подумати, перш ніж вступати в переговори з ним. Як зауважив міністр в інтерв'ю виданню The Telegraph, мирні переговори можуть бути використані президентом РФ для посилення свої армії перед новим нападом.

Таку ж оцінку в своєму сьогоднішньому звіті опублікували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

++11:22++

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) знімає до 5 грудня заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річкового вокзалу в світлий час доби.

Як пояснив голова ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, це робиться для того, щоби люди, які знаходяться на дачах на окупованому РФ лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до деокупованого Херсона.

Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

++11:03++

На Київщині затримали "викрадачів Бенксі", графіті вціліло

У Гостомелі на Київщині 2 грудня затримали вісьмох осіб, які зрізали графіті відомого англійського вуличного художника Бенксі зі стіни зруйнованого російськими окупантами будинку.

На цьому місці було графіті Бенксі Фото: National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS

Затриманим жителям Києва і Черкас від 27 до 60 років. Слідчі розпочали досудове розслідування, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Саме графіті не пошкоджене. Воно знаходитиметься у правоохоронців, поки тривають слідчі дії, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Читайте також: Ілон Маск заблокував Каньє Веста в Twitter зa антисемітизм

++10:48++

За підрахунками видання "Медуза", з 16 учасниць зустрічі президента РФ Володимир Путіна з "матерями військовослужбовців", які воюють в Україні, наприкінці листопада, мобілізовані сини були лише у трьох, інші представлялися матерями "добровольців" чи кадрових військових.

Журналісти також з'ясували, що серед запрошених до Путіна було багато не випадкових людей: 11 з 16 учасниць зустрічі працюють або в бюджетних організаціях, або у провладних громадських рухах.

Джерела видання розповіли, що зустріч готували через претензій до ходу мобілізації в РФ з боку мобілізованих та їхніх родичів, але "до президента люди з вулиці прийти не можуть: хтозна, що вони запитають, чого вимагатимуть, інциденти можуть бути неприємними, а в людей не з вулиці зазвичай діти не мобілізовані".

"Медуза" намагалася зв'язатися з учасницями зустрічі, але жодна з них не відповіла на дзвінки та повідомлення.

++10:20++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить перші місії на Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

++09:56++

США прирівняли ПВК "Вагнер" до радикальних ісламістів

США оголосили російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" організацією, що викликає особливе занепокоєння з точки зору порушення релігійних свобод. До цього списку разом із "вагнерівцями" потрапила низка радикальних ісламістських організацій, частина з яких визнана в США терористичними. Російська ПВК потрапила до нього через дії в Центральноафриканській республіці.

Найманці з ПВК "Вагнер" в Африці Фото: French Army/AP/picture alliance

Також Державний департамент США оприлюднив перелік країн, які викликають особливе занепокоєння через серйозні порушення права на свободу віросповідання або толерантне ставлення до таких порушень. До нього, серед інших, увійшла Росія.

Статус країн та організацій, що викликають особливе занепокоєння, наданий зазначеним країнам та організаціям згідно з законом США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року. Цей закон передбачає можливість запровадження президентом США низки обмежувальних заходів до порушників.

Читайте також: ФІФА: веселкова та протестна символіка дозволені на ЧС з футболу

++09:37++

Росія не зацікавлена в предметних переговорах з Україною щодо припинення війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, РФ просто намагається скористатися прагненням Заходу до переговорів, щоби їй пішли на випереджаючі поступки, намагаючись заманити на них.

Заяви президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та речника Кремля Дмитра Пєскова свідчать про те, якими можуть бути ці поступки. На переконання експертів, ідеться про скорочення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання анексії Росією українських територій та обмеження військових дій Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі.

В ISW вважають, що вигоду від тимчасової угоди матиме тільки Росія, бо та створить паузу в бойових діях і дозволить РФ зміцнити свої збройні сили для майбутніх військових операцій задля досягнення максималістських цілей в Україні.

++09:09++

У Латвії розслідують, чи допомагав канал "Дождь" солдатам РФ

Служба державної безпеки Латвії розпочала розслідування щодо телеканалу "Дождь" за підозрою в "наданні допомоги військовослужбовцям російських окупаційних військ". "Дождь" - спершу російський канал, який у липні перереєстрували в Латвії.

Логотип телеканалу "Дождь" Фото: picture-alliance/D. Golubovich

Приводом стали слова ведучого програми новин Олексія Коростельова про те, що багатьом російським військовим "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті". У Службі держбезпеки Латвії наголосили, що на тлі злочинів російських окупантів в Україні будь-яка форма підтримки агресора є неприпустимою, а прямий або опосередкований збір чи передача їм коштів і майна переслідуються Кримінальним кодексом країни.

Також у спецслужбі нагадали, що давно попереджали владу "про ризики перенесення діяльності так званих незалежних російських ЗМІ до Латвії". "Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працювали в країні-агресорі, не можна виключати зв'язків між окремими ЗМІ або їхніми представниками, які розпочали роботу в Латвії, та російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

++08:46++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі армія РФ дев'ять разів ударила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" ы важкої артилерії. У Нікополі понiвеченi два десятки приватних будинків, електромережі та газогони. У Червоногригорівській та Марганецькій - кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід. Люди не постраждали, повідомив Валентин Резніченко.

Внаслідок вибуху двох ракет вночі в одному з населених пунктів Запорізького району були зруйновані дахи та вибиті шибки поблизу розташованих будівель. Люди цілі, повідомив Олександр Старух.

У Куп'янську на Харківщині внаслідок нічного ракетного удару є пошкоджені будівлі, але люди не постраждали. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік . Його госпіталізували, стан - середній, повідомив Олег Синєгубов.

. Його госпіталізували, стан - середній, повідомив Олег Синєгубов. Одна цивільна людина загинула в Соледарі внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 2 грудня. Ще чотири людини дістали поранення, повідомив Павло Кириленко.

++08:18++

Києво-Печерську Лавру не передавали ПЦУ - Ткаченко

Реєстрація в Єдиному державному реєстрі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як чоловічого монастиря у складі Православної церкви України не означає, що Лавру передали ПЦУ, пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Наразі не йдеться про передачу Києво-Печерської лаври. Йдеться про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка й досі перебуває у користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території Верхньої Лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса", - пояснив він.

Києво-Печерська лавра Фото: picture alliance/NurPhoto

Міністр додав, що весь комплекс Лаври належить державі, але Нижню Лавру раніше передали у безстрокове користування Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП), а на території Верхньої розташований Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. За його словами, процес реєстрації юридичної особи ПЦУ на території Лаври тривав певний час і те, що він завершився лише зараз - співпадіння, яке "не має жодного відношення" до останніх подій довкола Лаври та УПЦ (МП).

Читайте також: Сенат США захистив одностатеві шлюби

++07:44++

Російські війська завдали п'яти ракетних і 27 авіаційних ударів, а також здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення 2 грудня. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ вчора збили російський вертоліт та шість безпілотників типу "Орлан-10". Українська авіація завдала трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ і ще 17 - по районах зосередження сил і техніки. Ракетники та артилеристи вразили два склади боєприпасів окупантів і 11 районів сил і техніки.

"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - попереджають в генштабі.

++07:33++

З початку війни Україна повернула в рамках обмінів полоненими 1331 людину, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 2 грудня. Цього дня він зустрівся зі звільненими з полону військовими та вручив їм державні нагороди.

Зеленський також повідомив, що протягом тижня Україна працювала на різних рівнях у європейських столицях, щоби здобути підтримку для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці. Всюди зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів. Упевнений, що трибунал буде, справедливість буде", - сказав він.

Крім того, Зеленський розповів, що 2 грудня в порт Одеси зайшло третє судно в межах ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), яке відправить 25 тисяч тонн пшениці в Сомалі. Друге судно завершує завантаження в порту Чорноморськ, звідки відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ефіопії. Також у Ефіопію прямує перше судно за цією програмою. До літа Україна розраховує відправити 60 суден. Тим часом за "зерновою угодою" вдалося поставити майже 13 мільйонів тонн української аграрної продукції.

++07:21++

Канада розширила санкції щодо постачання Іраном дронів Росії

Канада розширила санкції щодо Ірану за порушення прав людини та дії, які загрожують міжнародному миру й безпеці. Як повідомили в міністерстві закордонних справ країни, до списку додали чотирьох осіб і п'ять організацій.

Серед них - Safiran Airport Services - іранська комерційна вантажна авіакомпанія, що "координувала польоти російських військових літаків, якими іранський режим переправляв смертоносні безпілотники".

Також у списку Baharestan Kish Company - дочірня компанія Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції, що надає дослідницькі послуги в технологічному секторі, включаючи розробку дронів.

Читайте також: Іран поділиться з Росією технологіями виробництва безпілотників - WP