РФ формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Росія формує "тіньовий флот" із понад 100 старих танкерів, закуплених у 2022 році для перевезення нафти до Індії, Китаю та Туреччини в обхід західних санкцій, повідомила у суботу, 3 грудня, газета Financial Times із посиланням на суднових брокерів та аналітиків.

За даними судноплавного брокера Braemar, Росія, яка значною мірою залежить від іноземних суден для перевезення нафти, збільшила свій флот на понад 100 танкерів за рахунок прямих або непрямих закупівель. Оператори, пов'язані з РФ, придбали до 29 супертанкерів VLCC, кожен з яких здатний перевозити понад два мільйона барелів нафти. Також придбали 31 танкер категорії Suezmax, кожен з яких може завантажити близько одного мільйона барелів, і 49 танкерів Aframax, здатних перевозити по 700 тисяч барелів.

За даними енергетичної консалтингової компанії Rystad, у Росії з'явилося 103 танкери за рахунок закупівель та перерозподілу суден, які обслуговують Іран та Венесуелу.

"Кількість суден, яка знадобиться РФ, щоб перевезти всю її нафту, просто приголомшує. В останні місяці ми бачили досить багато продажів неназваним покупцям, і через кілька тижнів після продажу багато цих танкерів з'являються в Росії, щоби завантажити першу партію сирої нафти", - розповів експерт з російської нафти з Гарвардського центру Девіса Крейг Кеннеді.

Росія у 2023 році все одно стикнеться з дефіцитом танкерів

В основному російські покупки танкерів можна відстежити за значним збільшенням неназваних або нових покупців, які з'являються в реєстрах. Таким судам, зазвичай, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані в найближчі кілька років. "Це покупці, з якими ми, як давні брокери, не знайомі. Ми впевнені, що більшість цих суден призначені для Росії", - каже глава відділу досліджень танкерів Braemar Ануп Сінгх.

Побічно плани Кремля розширити танкерний флот у жовтні підтверджував і глава банку ВТБ Андрій Костін, нагадує FT. Тоді він заявив, що країні необхідно витратити "не менше одного трильйона рупій" (16,2 мільярда євро) на "розширення танкерного флоту".

Опитані FT аналітики вважають, що Росія у 2023 році все одно стикнеться з нестачею танкерів для збереження рівня експорту, що призведе до зростання цін. За оцінкою аналітика Rystad Віктора Курилова, Росії потрібно понад 240 танкерів, щоби підтримувати поточні експортні потоки.

Навіщо Москві танкери

2 грудня Європейський Союз, країни Великої сімки (G7) та Австралія погодили граничні ціни на російську нафту, яка транспортується танкерами, на рівні 60 доларів за барель.

Це - один з заходів, які західні країни впроваджують, щоб обмежити спроможність РФ вести загарбницьку війну проти України та стабілізувати ситуацію на світових енергетичних ринках.

Щоби забезпечити дотримання цих обмежень, національним компаніям країн буде заборонено здійснювати морські перевезення нафти, а в подальшому - і нафтопродуктів, російського походження за винятком випадків, коли вони купуються за граничною ціною або нижче.

Обмеження на нафту, як очікується, почнуть діяти з 5 грудня, а на нафтопродукти - з 5 лютого. Таким чином, уже незабаром РФ може стикнутися з неможливістю транспортувати нафту за умови її продажу за цінами вище зазначених.