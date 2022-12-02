Польща погодилася: ЄС запровадить стелю для російської нафти

Варшава відмовилася від власних заперечень і тепер цінову межу в 60 доларів за барель російської нафти можуть запровадити вже з 5 грудня.

Європейський Союз приєднається до країн Великої сімки у запровадженні верхньої межі ціни на російську танкерну нафту в 60 доларів за барель. Про це заявив у п'ятницю, 2 грудня, посол Польщі в блоці Анджей Садос.

Польща, що наполягала на нижчій стелі, відкликала свої заперечення проти європейської пропозиції, і цей захід буде офіційно затверджено в ці вихідні, повідомив журналістам Садос. "Ми можемо офіційно погодитися з цим рішенням", - сказав Садос, якого цитує AFP. Дипломат також пояснив, що колеги Польщі по ЄС погодилися просувати новий дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Представник Чехії, яка нині головує в ЄС, та дипломати інших країн-членів заявили, що угоду погоджено, а тепер триває бюрократична процедура щодо впровадження її в дію.

Читайте також: Країни ЄС не домовились щодо стелі цін на газ та нафту

Зазначається, що ЄС запровадить цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня. Погоджено також механізм адаптації обмежень максимальної ціни - її передбачається тримати на рівні п'яти відсотків нижче ринкової вартості. Садос назвав нафтове обмеження ціни найважливішими санкціями, запровадженими проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну 24 лютого й агресивну війну проти свого сусіда. Утім, він висловив переконання, що тепер Брюссель візьме до уваги пропозиції Варшави та країн Балтії щодо жорсткіших заходів у наступному раунді санкцій. "Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який буде болючим і дорогим для Росії", - запевнив польський посол у ЄС.

Ініціатива G7

Раніше ідею запровадження цінових обмежень для російської нафти запропонували країни Великої сімки (G7). Запропонована ними минулого тижня ініціатива передбачала ціновий коридор у 65-70 доларів за барель без механізму корекції ціни. Така пропозиція викликала різку критику з боку Польщі, Литви та Естонії, уряди яких були переконані, що подібне обмеження не позначиться істотно на змозі РФ фінансувати свою загарбницьку війну проти України.

Читайте також: Зеленський закликав знизити ціни на нафту з РФ до 30 доларів за барель

Також ідея запровадження обмежень з боку G7 полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим компаніям обслуговувати вантажі російської нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною, нижчою за ту, що встановлена G7 та її союзниками. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 чи в ЄС, обмеження ціни дуже ускладнить для Москви можливість продавати свою нафту за вищою ціною.

Утім, країни G7 прагнуть не зашкодити надто суворими обмеженнями глобальному ринку нафти та енергетичній безпеці, оскільки на Росію припадає 10 відсотків світового нафтовидобутку.

Натомість Росія заявляла, що не має наміру продавати нафту за ціною, нижчою за ринкову. Досі найбільшими покупцями російської танкерної нафти були Китай та Індія.