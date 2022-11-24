Країни ЄС не домовились щодо стелі цін на газ та нафту

Країни-члени Євросоюзу не можуть дійти згоди щодо обмеження цін на російський газ та нафту.

Міністри енергетики країн Європейського Союзу в четвер, 24 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на газ. Їхня екстрена зустріч у Брюсселі позначилася глибокими розбіжностями щодо пропозиції Єврокомісії про механізм регулювання цін на газ.

Міністри планують зустрітися знову, попередньо їхню наступну зустріч призначено на 13 грудня, повідомив міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела. Нині Чехія головує в ЄС.

Водночас учасникам наради вдалося узгодити інші заходи, серед яких - спільні закупівлі газу на рівні Євросоюзу, солідарність країн у питаннях газових постачань і прискорення видачі дозволів на використання відновлюваних джерел енергії.

План Єврокомісії назвали жартом

22 листопада Єврокомісія представила екстрений механізм корекції газового ринку. За планом, він має набувати чинності за двох одночасних обставин. Перша: підвищення ціни ф'ючерсів на місяць вперед до 275 євро за мегават на годину протягом двох тижнів (за основу береться газовий індекс TTF). Друга: різниця ціни на газ у ЄС порівняно з іншими міжнародними індексами або на ринку скрапленого природного газу більш ніж на 58 євро за мегават на годину протягом десяти днів.

За наявності обох умов торговельні операції за цінами, вищими за зазначений рівень, не здійснюватимуться.

Кілька міністрів, які брали участь у засіданні 24 листопада, нарікали на неефективність цього заходу, а представники Польщі та Іспанії навіть назвали пропозицію жартом.

Запропоновану G7 стелю цін на нафту країни сприймають по-різному

Думки урядів ЄС не збігаються і в питанні обмеження ціни на російську нафту. Послам країн Євросоюзу не вдалося домовитися про це 24 листопада, тож переговори триватимуть і 25 листопада.

Стелю цін на нафту, що надходить морем з Росії, "Велика сімка" пропонує встановити на рівні 65-70 доларів за барель. Причому, одні країни ЄС вважають таку ціну занадто високою, а інші - занадто низькою. Тим часом обмеження цін на російську нафту має набути чинності вже 5 грудня.

"Зараз триває багато двосторонніх переговорів на дуже високому рівні. Зібрання представників усіх країн ЄС відбудеться, щойно буде прогрес. Немає сенсу скликати ще одну зустріч, поки змін не буде", - цитує агентство Reuters одного з європейських дипломатів. Шість із 27 країн Євросоюзу виступили проти цінової межі, запропонованої G7, кажуть дипломати.

Приблизно 70-85 відсотків експорту російської сирої нафти припадає на танкери. Обмеживши ціну на нафту, що перевозиться морем, країни G7 розраховують заборонити судноплавним і страховим компаніям отримувати вантажі російської нафти, якщо її продаватимуть за ціною, що перевищує встановлену.