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Енергетична криза
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила про плани ЄС завершити розробку внутрішніх правил щодо обмеження цін на російську нафту до 5 грудняФото: Achmad Ibrahim/AP/picture alliance
ЕкономікаЄвропа

ЄС підготується до обмеження цін на нафту з РФ до 5 грудня

Степан Смишляєв
2 год. тому

Очікується, що з 5 грудня цінові обмеження на російську нафту запровадять країни G7, і ЄС планує до них доєднатися.

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Європейський Союз планує завершити розробку внутрішніх правил щодо обмеження цін на російську сиру нафту до 5 грудня, коли очікується введення в дію відповідного плану обмежень з боку країн Великої сімки (G7), повідомила агенції Reuters у п'ятницю, 18 листопада, єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Цього ж дня в ЄС має набути чинності заборона на імпорт російської сирої нафти морським шляхом, а з 5 лютого - заборона на російські нафтопродукти, що позбавить Росію нафтових доходів і змусить шукати альтернативні ринки.

"Наші санкції поширюватимуться на нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську нафту, починаючи з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив у цінах на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", – заявила Сімсон.

За її словами, якщо G7 визначить точний рівень обмеження цін, то Єврокомісії буде потрібен мандат Ради ЄС для його запровадження. Водночас Сімсон зазначила, що "загальні рамки" для цього вже створені.

Напередодні агенція Bloomberg повідомила, що країни G7 планують оголосити рівень граничних цін на російську нафту 23 листопада, в день, коли запланована зустріч послів Європейського Союзу.

ЄС найближчими днями планує продовжити обмін інформацією з Великою сімкою з цього питання. "Звичайно, мета полягає в тому, щоб завершити угоду з G7 до 5 грудня", - сказав Reuters інший посадовець ЄС.

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Стеля цін на російську нафту

За попереднім планом, з 5 грудня Європейський Союз і країни G7 заборонять банкам, страховим компаніям і портам фінансувати купівлю та продаж російської нафти, страхувати вантажі на суднах або вивантажувати їх, якщо ціна, за якою продано нафту, що перебуває на борту танкера, перевищує рівень, встановлений ЄС. У такий спосіб планується домогтися ембарго на послуги, пов'язані з експортом нафти, яке зробить практично неможливим її транспортування морським шляхом.

Встановлена ціна має бути значно нижчою за нинішню на світових ринках і близькою до тієї, за якою Росія продавала нафту до розв'язання війни проти України.

Заборона на імпорт російської нафти, яку доставляють танкерами, поширюватиметься тільки на держави Європейського Союзу та інші країни G7 - США, Канаду і Японію. Інші споживачі в Азії, Африці або Латинській Америці зможуть продовжувати купувати російську нафту, але тільки за ціною, що не перевищує встановлену.

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