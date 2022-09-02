G7 погодила запровадження цінових обмежень на нафту з РФ

Встановлення граничних цін на російську нафту не лише обмежить доходи Росії, а й сприятиме стабілізації світових ринків нафти, вважать у Великій сімці. В Кремлі ж, навпаки, сподіваються на їх подальшу дестабілізацію.

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) в п'ятницю, 2 вересня, досягли згоди щодо запровадження граничної верхньої межі для цін на російську нафту. "Ми прагнемо створити широку коаліцію, для того, щоб досягти максимальної ефективності, і закликаємо всі країни, які все ще прагнуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов'язання робити це лише за цінами на рівні або нижче граничної ціни", - йдеться в заяві міністрів фінансів країн G7, яку цитує агенція AFP.

Ціновий ліміт на нафту з РФ базуватимуться на низці технічних вхідних даних, і за потреби переглядатиметься. Терміни запровадження цих обмежень планується узгодити з аналогічними заходами, передбаченими шостим санкційним пакетом Європейського Союзу, який включає поступове запровадження ембарго на нафту з РФ, інформує Reuters.

Згідно з планом, транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження морем буде можливим у всьому світі лише за умови закупівлі їх не дорожче граничних цін, пише dpa. Страхування транспортування нафти також може бути прив'язане до цінових обмежень.

Зменшити доходи Росії

На думку міністрів G7, цінові обмеження мають змусити РФ продавати нафту великим покупцям, таким як Індія і Китай, за набагато нижчою ціною. Також запровадження "стелі" цін на російську нафту послабить тиск на світові ринки нафти і допоможе боротися з інфляцією, яка в багатьох країнах світу зростає через підвищення цін на енергоносії, "водночас позбавляючи Путіна доходів для фінансування його жорстокої війни в Україні", вважає міністерка фінансів США Джанет Єллен, яку цитує Reuters.

Міністри фінансів також вчергове закликали експортерів нафти нарощувати видобуток, щоб знизити волатильність на ринку енергоресурсів.

Росія готує контрзаходи

Коментуючи ініціативу G7, в Кремлі заявили, що Росія припинить продавати нафту країнам, які встановлюватимуть цінові обмеження на російські енергетичні ресурси. "Ми просто не будемо з ними співпрацювати на неринкових принципах", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters. Він додав, що такий крок призведе до значної дестабілізації світового ринку нафти.