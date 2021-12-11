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Джанет Єллен

Джанет Єллен - американська економістка та державна діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джанет Єллен".

Після того, як у 2021 році президентом США став демократ Джо Байден Джанет Єллен очолила міністерство фінансів США. Джанет Єллен була главою Федеральної резервної системи США з 2014 до 2018 року. Тоді вона стала першою жінкою в США, яка обійняла цю посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міністри фінансів ФРН і США обговорили можливі санкції проти Росії

Міністри фінансів ФРН і США обговорили можливі санкції проти Росії 11.12.2021

Джанет Єллен висловила бажання ухвалювати екстрені економічні заходи проти Кремля у партнерстві з Німеччиною. Крістіан Лінднер наголосив на важливості трансатлантичних зв'язків.
У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку 10.07.2021

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року. Запровадження такого податку підтримують усі країни Великої двадцятки, повідомляється після конференції міністрів фінансів G20.

Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена 04.02.2021

Новому президентові США від попередника залишилася тяжка спадщина. Як Джо Байден відповість на виклики, перед якими постала країна? Якими були його перші кроки?
Мінфін США вперше очолить жінка - Сенат схвалив кандидатуру Єллен

Мінфін США вперше очолить жінка - Сенат схвалив кандидатуру Єллен 26.01.2021

Сенат схвалив призначення Джанет Єллен міністеркою фінансів США. Вона стане першою жінкою на цій посаді.
Сенат затвердив нового голову американського центробанку

Сенат затвердив нового голову американського центробанку 24.01.2018

Джерома Пауелла, номінованого Трампом, затвердили у Сенаті на посаді голови Федеральної резервної системи США. Очікується, що він продовжить політику чинної глави центробанку Джанет Єллен.
Трамп номінував на голову Федерального резерву Джерома Пауелла

Трамп номінував на голову Федерального резерву Джерома Пауелла 02.11.2017

Президент США Дональд Трамп номінував на посаду голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його кандидатуру, однак, ще має затвердити Сенат.
Промова Єллен: підвищення облікової ставки центробанку США - дедалі ймовірніше

Промова Єллен: підвищення облікової ставки центробанку США - дедалі ймовірніше 26.08.2016

Дедалі більше аргументів говорять на користь підвищення облікової ставки Федеральної резервної служби, каже її очільниця Джанет Єллен. Утім, терміни й розмір - і досі під питанням.
Анґела Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

Анґела Меркель очолила список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes 06.06.2016

Журнал Forbes поставив Анґелу Меркель на перше місце у списку найвпливовіших жінок світу. У сотні також опинились Крістін Лагард, Федеріка Могеріні, Мішель Обама та британська королева Єлизавета.
Китайський юань упав до долара США до п'ятирічного мінімуму

Китайський юань упав до долара США до п'ятирічного мінімуму 30.05.2016

Причина зміцнення долара - заява очільниці ФРС Джанет Єллен про можливе підвищення процентної ставки регулятором.
Курс євро зростає: причини й прогнози

Курс євро зростає: причини й прогнози 16.10.2015

У Європі посилюється криза з біженцями, але європейська валюта не дешевшає, а дорожчає. Хоча насправді через нерішучість Федеральної резервної системи США просто дешевшає долар.

Кризовий менеджмент: шукайте жінку... 01.10.2013

Анґела Меркель втретє займає посаду канцлерки ФРН. Кристин Лагард впевнено керує на чолі МВФ, а Федеральну резервну систему США може очолити Джанет Єллен. Невже жінки - кращі кризові менеджери?