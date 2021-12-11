Джанет Єллен - американська економістка та державна діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джанет Єллен".

Після того, як у 2021 році президентом США став демократ Джо Байден Джанет Єллен очолила міністерство фінансів США. Джанет Єллен була главою Федеральної резервної системи США з 2014 до 2018 року. Тоді вона стала першою жінкою в США, яка обійняла цю посаду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.