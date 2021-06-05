У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

На проведеній у Венеції зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки (G20) намітився загальний консенсус щодо запровадження глобального мінімального податку. Про це в суботу, 10 липня, заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з американською колегою Джанет Єллен. Глава мінфіну Німеччини запевнив, що всі країни G20 підтримали плани запровадження такого податку. Тепер головне завдання - домогтися якнайшвидшого їхнього запровадження, щоб вони набули чинності вже в 2023 році, додав очільник мінфіну ФРН.
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Єллен, своєю чергою, пояснила, що планована реформа покладе край гонитві за дедалі нижчими податковими ставками для компаній. Водночас міністерка фінансів США закликала до відмови від цифрових податків у рамках нових правил. В уряді США вважають, що ці податки дискримінують американські компанії. Натомість Європейська Комісія (ЄС), не планує відмовлятися від запровадження цифрового податку, що вже існує, приміром, у Франції.
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Оглядачі зазначають, що цей компроміс має епохальне значення, адже це може нарешті покласти край десятиліттям податкової конкуренції між окремими державами. Хоча поки ще рано сподіватися, що така реформа призведе до зникнення податкових оаз, це - все одно важливий крок.
Нещодавно 131 країна під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) домовилася про глобальний мінімальний податок в розмірі 15 відсотків для великих корпорацій, що проводять міжнародну діяльність. Однак низка країн ЄС, зокрема, Ірландія, Угорщина, Естонія та інші держави, поки що не погоджуються з цією ініціативою.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов