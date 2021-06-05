У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

На проведеній у Венеції зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки (G20) намітився загальний консенсус щодо запровадження глобального мінімального податку. Про це в суботу, 10 липня, заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з американською колегою Джанет Єллен. Глава мінфіну Німеччини запевнив, що всі країни G20 підтримали плани запровадження такого податку. Тепер головне завдання - домогтися якнайшвидшого їхнього запровадження, щоб вони набули чинності вже в 2023 році, додав очільник мінфіну ФРН.

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Єллен, своєю чергою, пояснила, що планована реформа покладе край гонитві за дедалі нижчими податковими ставками для компаній. Водночас міністерка фінансів США закликала до відмови від цифрових податків у рамках нових правил. В уряді США вважають, що ці податки дискримінують американські компанії. Натомість Європейська Комісія (ЄС), не планує відмовлятися від запровадження цифрового податку, що вже існує, приміром, у Франції.

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Оглядачі зазначають, що цей компроміс має епохальне значення, адже це може нарешті покласти край десятиліттям податкової конкуренції між окремими державами. Хоча поки ще рано сподіватися, що така реформа призведе до зникнення податкових оаз, це - все одно важливий крок.

Нещодавно 131 країна під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) домовилася про глобальний мінімальний податок в розмірі 15 відсотків для великих корпорацій, що проводять міжнародну діяльність. Однак низка країн ЄС, зокрема, Ірландія, Угорщина, Естонія та інші держави, поки що не погоджуються з цією ініціативою.