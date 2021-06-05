 У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року. Запровадження такого податку підтримують усі країни Великої двадцятки, повідомляється після конференції міністрів фінансів G20.

Олаф Шольц і Джанет Єллен

Олаф Шольц (л) і Джанет Єллен під час зустрічі в Венеції

На проведеній у Венеції зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки (G20) намітився загальний консенсус щодо запровадження глобального мінімального податку. Про це в суботу, 10 липня, заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з американською колегою Джанет Єллен. Глава мінфіну Німеччини запевнив, що всі країни G20 підтримали плани запровадження такого податку. Тепер головне завдання - домогтися якнайшвидшого їхнього запровадження, щоб вони набули чинності вже в 2023 році, додав очільник мінфіну ФРН.

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Єллен, своєю чергою, пояснила, що планована реформа покладе край гонитві за дедалі нижчими податковими ставками для компаній. Водночас міністерка фінансів США закликала до відмови від цифрових податків у рамках нових правил. В уряді США вважають, що ці податки дискримінують американські компанії. Натомість Європейська Комісія (ЄС), не планує відмовлятися від запровадження цифрового податку, що вже існує, приміром, у Франції.

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Оглядачі зазначають, що цей компроміс має епохальне значення, адже це може нарешті покласти край десятиліттям податкової конкуренції між окремими державами. Хоча поки ще рано сподіватися, що така реформа призведе до зникнення податкових оаз, це - все одно важливий крок.

Нещодавно 131 країна під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) домовилася про глобальний мінімальний податок в розмірі 15 відсотків для великих корпорацій, що проводять міжнародну діяльність. Однак низка країн ЄС, зокрема, Ірландія, Угорщина, Естонія та інші держави, поки що не погоджуються з цією ініціативою.

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    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

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    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

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    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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