Велика двадцятка - G20 - є неформальним міжнародним клубом провідних індустріальних країн світу та країн, що розвиваються.

Велика двадцятка - G20 - існує, починаючи від 1999 року. До складу цього неформального міжнародного клубу входять 19 країн та Європейський Союз. Серед країн-учасниць Великої двадцятки - провідні індустріальні країни та країни, що розвиваються. Велику двадцятку було засновано як форум для обговорення питань, пов'язаних з функціонуванням міжнародних фінансових систем. Учасники Великої двадцятки: США, КНР, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка, Європейський Союз.