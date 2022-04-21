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G20

Велика двадцятка - G20 - є неформальним міжнародним клубом провідних індустріальних країн світу та країн, що розвиваються.

Велика двадцятка - G20 - існує, починаючи від 1999 року. До складу цього неформального міжнародного клубу входять 19 країн та Європейський Союз. Серед країн-учасниць Великої двадцятки - провідні індустріальні країни та країни, що розвиваються. Велику двадцятку було засновано як форум для обговорення питань, пов'язаних з функціонуванням міжнародних фінансових систем. Учасники Великої двадцятки: США, КНР, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка, Європейський Союз.

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку 21.04.2022

Україна отримала й отримає до кінця року, а також в наступні роки понад 24 мільярди доларів додаткової підтримки від країн Великої сімки та міжнародної спільноти, запевнили міністри фінансів країн G7.
Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 у знак протесту проти Росії

Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 у знак протесту проти Росії 20.04.2022

Під час виступу російської делегації з зали засідання Великої двадцятки вийшли, зокрема, міністри США, Великобританії, Франції, Канади, а також України, яку запросили на зустріч.
Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності

Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності 31.10.2021

Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.

Джо Байден: Не можна дозволити Росії маніпулювати поставками газу в політичних цілях

Джо Байден: Не можна дозволити Росії маніпулювати поставками газу в політичних цілях 31.10.2021

Джо Байден на зустрічі з Анґелою Меркель та Олафом Шольцом у кулуарах саміту G20 відзначив важливість виконання домовленостей щодо підтримки України та енергетичної безпеки Європи.

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі 30.10.2021

Питання зміни клімату та відновлення світової економіки є основними на порядку денному очного саміту G20. Утім, лідери Росії та Китаю беруть у ньому участь онлайн.
G20 прагне вакцинувати 70 відсотків людства до середини 2022 року

G20 прагне вакцинувати 70 відсотків людства до середини 2022 року 29.10.2021

Протягом наступних двох місяців квота вакцинованих у світі має досягти у середньому щонайменше 40 відсотків, вважають представники Великої двадцятки.

Меркель запросила Шольца приєднатися до її зустрічей на саміті G20

Меркель запросила Шольца приєднатися до її зустрічей на саміті G20 28.10.2021

Анґела Меркель запросила свого потенційного наступника Олафа Шольца приєднатися до її двосторонніх зустрічей на саміті Великої двадцятки. Серед інших там у неї заплановані переговори з президентом США Джо Байденом.
Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 05.09.2021

До кінця цього року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для щеплення проти коронавірусу людей в інших країнах, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International

У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International 03.08.2021

З початку 2021 року в Саудівській Аравії страчено 40 людей, що більше ніж за весь попередній рік, коли країна головувала у G20.
У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку 10.07.2021

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року. Запровадження такого податку підтримують усі країни Великої двадцятки, повідомляється після конференції міністрів фінансів G20.

Велика сімка надасть понад 2 мільярди доз вакцин від коронавірусу бідним країнам

Велика сімка надасть понад 2 мільярди доз вакцин від коронавірусу бідним країнам 13.06.2021

Велика сімка також співпрацюватиме з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб надати ще більше доз вакцин у майбутньому.
Країни G20 хочуть посилити боротьбу з коронавірусом

Країни G20 хочуть посилити боротьбу з коронавірусом 23.11.2020

Лідери країн Великої двадцятки пообіцяли справедливий розподіл вакцини проти коронавірусу. Так вони відповіли на занепокоєння, що пандемія може поглибити розбіжності між багатими та бідними країнами.
Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату

Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату 22.11.2020

Головними темами другого дня зустрічі глав держав та урядів країн Великої двадцятки є захист клімату та сталий економічний розвиток. Утім, жодних рішень не очікується через демарш президента США Дональда Трампа.
Меркель закликала до тіснішої міжнародної співпраці у боротьбі з коронавірусом

Меркель закликала до тіснішої міжнародної співпраці у боротьбі з коронавірусом 22.11.2020

Анґела Меркель закликала лідерів країн Великої двадцятки до тіснішого співробітництва та збільшення зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19. Вона наголосила, що усі країни повинні мати доступ до вакцини.
Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф

Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф 21.11.2020

Після двох годин участі в саміті лідерів Великої двадцятки, що відбувається в режимі онлайн-конференції, президент США Дональд Трамп поїхав грати в гольф. На саміті його тепер представляє Стівен Мнучін.
На саміті G20 обговорюють доступність вакцини від COVID-19

На саміті G20 обговорюють доступність вакцини від COVID-19 21.11.2020

Глави держав та урядів Великої двадцятки обговорюють у онлайн-форматі боротьбу з пандемією COVID-19, протидію економічній рецесії та боротьбу зі змінами клімату.
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