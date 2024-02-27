Мінфін США про конфісковані активи РФ: Важливо діяти разом

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен наголосила на нагальності подальшої співпраці США разом з іншими західними союзниками задля використання заморожених російських суверенних активів, щоб допомогти Україні. Про це Єллен заявила у вівторок, 27 лютого, під час пресконференції напередодні зустрічей зі своїми колегами з G7 та G20, повідомляє інформагенція Reuters.

За словами Єллен, США та їхні союзники оцінюють різні варіанти щодо близько 285 мільярдів доларів російських активів, заморожених у 2022 році, та пов'язані з цим ризики.

Ризики є, але не такі, яких бояться європейці

Хоч Єллен і визнала, що існують певні ризики з використанням заморожених російських активів, але не стала розділяти занепокоєння, висловлені деякими європейськими посадовцями щодо того, що конфіскація російських активів підірве роль долара США, євро чи японської єни як важливих світових резервних валют.

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"Я вважаю, що G7 повинна працювати разом, щоб розглянути низку підходів, які були запропоновані (...). Одним з них є, звісно, конфіскація самих активів, але є й інші ідеї, приміром, використання їх як застави для запозичень на світових ринках", - сказала Єллен.

Вона також заявила, що вважає "вкрай малоймовірним", що будь-які дії G7 щодо російських активів призведуть до масової відмови від резервних валют, з огляду на унікальність цієї ситуації, а також те, що вона назвала зухвалим порушенням Росією міжнародних норм.

Потрібна чітка координація дій

Нині країни-учасниці, які співпрацюють над питанням вилучення російських активів, представляють половину світової економіки, і будь-які дії будуть скоординованими, наголосили американська міністерка.

"Для G7 важливо працювати разом. Ми повинні знайти шлях, який є законним як на національному рівні в усіх наших країнах, так і згідно з міжнародним правом", - сказала вона. "У нас немає стратегії, якій ми віддаємо перевагу, того, як це зробити. Ми хочемо, щоб G7 і наші союзники діяли спільно", - пояснила американська урядовиця.

Єллен зазначила, що існує теорія контрзаходів, яка, на її думку, має сильне обґрунтування в міжнародному праві, і якщо це обґрунтування буде обране, то всі заходи повинні бути розроблені відповідно до цієї вимоги. Очільниця американського мінфіну заявила, що існує "вагоме міжнародне право, економічні та моральні підстави" для отримання прибутку від російських активів, і це також стимулюватиме Москву до переговорів про справедливий мир з Україною, яка вже потребує близько 486 мільярдів доларів на відбудову та відновлення.

Санкції щодо РФ посилюватимуть

Єллен також запевнила, що Сполучені Штати, які наприкінці минулого тижня запровадили санкції щодо сотень російських юридичних та фізичних осіб та їхні союзники по "Великій сімці" і далі працюватимуть над тим, щоб обмежити доступ Росії до засобів і грошей, необхідних для ведення війни проти України.

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"Стратегія (президент Росії Володимира. - Ред.) Путіна полягає у сподіванні, що він зможе просто перечекати щодо України та її союзників. Ми повинні довести, що він помиляється, і показати Кремлю, що ми будемо колективно стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнила Єллен.

Керівниця мінфіну США також висловила свою цілковиту підтримку першому кроку, який зробив Європейський Союз для використання надходжень від російських активів, однак закликала до подальших дій.

ЄС і "Велика сімка" вже понад рік обговорюють, чи можна використовувати заморожені російські активи і як саме. Дві третини цих грошей перебувають у ЄС, водночас більшість з них зберігається в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.